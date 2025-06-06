盧秀燕上任6年 中火發電不夠台中用

台中市長盧秀燕自2018年底上任，隔年起台中市連6年蟬聯「全台縣市用電第一」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕無煤議題延燒，經濟部喊話立法院若堅持二○二八年中火無煤，恐衝擊高科技產業進駐台中的投資意願。台中市長盧秀燕自二○一八年底上任，隔年起台中市連六年蟬聯「全台縣市用電第一」，且中火發電量也開始「供不應求」，更因台電中火擴大自主減煤，六年來都是用電大於發電，需仰賴外縣市支應。

台中用電量VS中火發電量

自主減煤 仰賴外縣市支應

縣市用電數據被視為地方經濟發展重要參考指標，高雄市過去都是第一，但在盧市長上任後，台中市用電自二○一九年即搶下第一，關鍵仍和重工業與中小企業密集與捷運通車、商場、百貨等普及有關。

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台中市擁有中火這座傳統大電廠，過去長期支應其他無電廠的縣市，但根據統計數據，中火二○一八年發電量有三七二億度，當年台中用電量為三○八億度，還有餘裕可以自給自用，約有六十四億度可以向外支援。

市府屢打壓 供電一路下滑

但台電屢遭中市府打壓，台電六年來也未讓十部燃煤全開，並透過自主減煤方式，允諾「夏季運轉不超過九部、非空污季節七部」，控制生煤用量，以符合中市府減煤要求，中火發電量從三七二億度一路下滑，到二○二四年的統計，中火的減發度數達到一百億度。

中火的發電量已遠低於台中市用電量，且因減煤讓發電減少，而用電又一直成長，差距有逐漸擴大趨勢，二○一九年差距二十三億度，到去年已來到七十七億度之多。

缺電之都 影響科技業進駐

經濟部昨強調，政府在電力供需已詳實評估AI（人工智慧）、半導體等產業趨勢及運具電動化目標所新增用電，並規劃各項電源開發計畫來確保穩定供電；立法院若決議台中燃煤機組須提前六年、於二○二八年全數除役，在現行規劃下一定會對穩定供電造成影響，且會連帶影響未來高科技產業進駐台中市的投資意願，盼再審慎評估。

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