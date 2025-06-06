彭啓明︰台中空品 10年來越來越好

環境部長彭啓明出席循環再設計中心開幕，會後受訪澄清台中火力發電廠的煙囪都有嚴格監督，台中空污並非單一來源，應多方面努力改善。（記者吳柏軒攝）

中火每一根煙囪空污都被嚴格監督 即時傳到手機APP

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣核能全面停機後，中市府又以台中火力發電廠「火力全開」為由，再度挑起多年爭議的燒煤許可證，並宣傳台中空污受中火影響等；環境部長彭啓明昨受訪指出，中火每一根煙囪的空污都被嚴格監督，即時傳到手機APP，目前煙囪皆合乎法規，台中空品十年來越來越好，PM二．五濃度平均值也較全國佳。

PM2.5濃度平均值較全國佳

中市府五年前廢止中火多部發電機組許可證，但環境部當年批中市環保局錯誤，撤銷廢止決定，要求許可證展延審查，而中市府拖延至今未審，中火則依原許可證繼續操作機組。今年五月核三廠二號機組執照到期停機後，台灣正式邁入非核家園，為填補發電缺口，中火依規啟動燃煤機組，再度遭到中市府抗議，刻意挑起發電與空氣品質之間的權衡及爭端。

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彭：中火使用一定依法行政

彭啓明昨參加台灣首座「循環再設計中心」開幕，會後受訪被問到中火議題。他強調，中火如有任何違法的地方，只要有證據，一定依法行政；中火每一根煙囪都有量測排放量，相關空污數據會即時傳送到手機APP上，目前都合乎法規；至於中火使用執照許可，屬於中市府跟台電的溝通，環境部也都尊重。

彭啓明表示，絕對會嚴格監督台電，不能造成空污超標，不過所謂的空污，中火附近的空氣品質也沒有因此而改變，過去十年台中的空品越來越好，PM二．五的年平均濃度降到十二．七（微克每立方公尺），比全國平均（十二．八）好，其中台電（中火）減煤很多應有幫助。

但彭啓明也提醒，台中其他空氣污染源也增加很多，認為空污要改善必須多管齊下，不是只針對一個來源，要很多方面一起努力，生活很多污染源會造成民眾敏感，環境部目前看待空污也不是只單純看排放量，而是會從健康的角度來保 障國人。

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