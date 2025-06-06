晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

彭啓明︰台中空品 10年來越來越好

2025/06/06 05:30

環境部長彭啓明出席循環再設計中心開幕，會後受訪澄清台中火力發電廠的煙囪都有嚴格監督，台中空污並非單一來源，應多方面努力改善。（記者吳柏軒攝）環境部長彭啓明出席循環再設計中心開幕，會後受訪澄清台中火力發電廠的煙囪都有嚴格監督，台中空污並非單一來源，應多方面努力改善。（記者吳柏軒攝）

中火每一根煙囪空污都被嚴格監督 即時傳到手機APP

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣核能全面停機後，中市府又以台中火力發電廠「火力全開」為由，再度挑起多年爭議的燒煤許可證，並宣傳台中空污受中火影響等；環境部長彭啓明昨受訪指出，中火每一根煙囪的空污都被嚴格監督，即時傳到手機APP，目前煙囪皆合乎法規，台中空品十年來越來越好，PM二．五濃度平均值也較全國佳。

PM2.5濃度平均值較全國佳

中市府五年前廢止中火多部發電機組許可證，但環境部當年批中市環保局錯誤，撤銷廢止決定，要求許可證展延審查，而中市府拖延至今未審，中火則依原許可證繼續操作機組。今年五月核三廠二號機組執照到期停機後，台灣正式邁入非核家園，為填補發電缺口，中火依規啟動燃煤機組，再度遭到中市府抗議，刻意挑起發電與空氣品質之間的權衡及爭端。

彭：中火使用一定依法行政

彭啓明昨參加台灣首座「循環再設計中心」開幕，會後受訪被問到中火議題。他強調，中火如有任何違法的地方，只要有證據，一定依法行政；中火每一根煙囪都有量測排放量，相關空污數據會即時傳送到手機APP上，目前都合乎法規；至於中火使用執照許可，屬於中市府跟台電的溝通，環境部也都尊重。

彭啓明表示，絕對會嚴格監督台電，不能造成空污超標，不過所謂的空污，中火附近的空氣品質也沒有因此而改變，過去十年台中的空品越來越好，PM二．五的年平均濃度降到十二．七（微克每立方公尺），比全國平均（十二．八）好，其中台電（中火）減煤很多應有幫助。

但彭啓明也提醒，台中其他空氣污染源也增加很多，認為空污要改善必須多管齊下，不是只針對一個來源，要很多方面一起努力，生活很多污染源會造成民眾敏感，環境部目前看待空污也不是只單純看排放量，而是會從健康的角度來保 障國人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財