離任設職自肥、掏空糖協 前糖協董座張有惠 涉背信起訴

蕭萬長組閣時的行政院秘書長、台灣糖業協會前董事長張有惠，涉背信掏空自肥起訴。（資料照）

蕭萬長任閣揆時 張任秘書長

〔記者王定傳／台北報導〕長年追隨前副總統蕭萬長、且在蕭組閣時擔任行政院秘書長的張有惠，二○○六年辭去台灣糖業協會董事長後，涉與糖協時任秘書長吳澤春共謀，由吳盜用王姓董事私章，聘任張為高級顧問，張因此領走七七二萬元薪資自肥；張等人另設立「台產公益協會」向糖協申請補助，等六八○萬元補助款入帳後，時任台產協會秘書長、即張有惠之子張介嶺等人，為規避無給職規定，旋即辭職以顧問車馬費等名義領走六○五萬餘元。台北地檢署昨依背信等罪嫌起訴張有惠父子、吳澤春等七人。

糖協最早可追溯至一九三九年日本時期成立的「武智紀念財團」，主要業務為協助糖業發展，一九五五年台糖奉經濟部核准成立糖協，繼受武智資產，二○一七年由經濟部正式收歸國有；但二○○○年政黨輪替後，張有惠透過修改捐助章程，將協會更名為「武智基金會」，意圖將公產私有化，經濟部與該基金會進行多起訴訟，最終奪回控制權。

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當顧問領高薪 設協會要補助

檢方調查，張有惠二○○六年起為持續掌控糖協並支領與董事長相同報酬，涉與吳澤春共謀，由吳指示下屬出具「借重張前董事長對公益專才及對本會營運貢獻」簽文，並盜用王姓董事私章，繞過董監聯席會議，聘張為高級顧問，使張得以領取薪資與年節慰問金共七七二萬餘元。

二○一二年間，張、吳等人另成立「台產公益協會」，以空泛名目向糖協申請補助三一二○萬元；隔年，糖協撥款六八○萬元後，張介嶺等人陸續以車馬費等名目領走六○五萬餘元，致應用於公益的款項幾乎耗費於人事支出。

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