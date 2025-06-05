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股東會速報》宏碁資訊︰力拚營收續創新高／萬泰科︰AI伺服器用線接單到明年底

2025/06/05 05:30

宏碁資訊昨日舉辦股東會。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（記者歐宇祥攝）宏碁資訊昨日舉辦股東會。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（記者歐宇祥攝）

宏碁資訊︰力拚營收續創新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端服務商宏碁資訊（6811）董事長陳俊聖昨日指出，宏碁資訊除耕耘雲端業務外，也定位為企業的生成式AI加速器，今年重點業務含「雲端工廠」與「AI數位員工」，協助企業強化韌性，應對變局，營收則力拚創新高。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊著力企業韌性商機，在總經不穩定時發揮空間大，雲端工廠瞄準製造業赴海外設廠所需的數位化需求，AI數位員工則因可隨時提供服務，能強化客戶運營與業務拓展。

宏碁資訊也隨台商腳步赴海外拓展，主要為中國、越南，周幸蓉指出，目前公司海外營收比重不到一成，今年會著重耕耘越南電子廠商機、看好下半年海外市場成績，明年海外業務有望達到一成營收。

萬泰科︰AI伺服器用線接單到明年底

〔記者方韋傑／桃園報導〕連接線材廠萬泰科（6190）董事長張銘烈昨日在股東會後表示，旗下AI伺服器用線訂單能見度已看到明年底，預期明年相關營收年增幅度高達2倍，而整體營收年均複合成長率2成的目標不變，今年可望攻上100億元大關，明年上看120億元至130億元。

張銘烈指出，集團斬獲客戶認證的AI伺服器高速線材，將於7月正式在泰國廠量產，成為推升營收動能的關鍵業務，明年AI產品營收佔比有望達整體8%。

萬泰科總經理張程雅說，公司規劃於美國洛杉磯設立新倉庫，規模為既有庫房的兩倍，亦具備簡易生產功能，但因美國本地製造成本過高，暫不考慮全面轉往美國生產。

萬泰科輸美產品營收比重約35%，若原材料7成以上來自美國，可申請關稅豁免，未來將針對原料來源進行調整，此外萬泰科也已取得2028年洛杉磯夏季奧運會的基礎建設生意機會。

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