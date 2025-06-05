財經青紅燈》房市假降價真出清

房市買氣冷了三個季度，部分代銷業者又開始祭出各項宣傳花招，尤其直攻民眾最有感的關鍵字「降價」，吸引買方。圖為示意圖。（資料照）

從去年9月19日，央行宣布第七波選擇性信用管制上路後，房市買氣冷了三個季度，務實點的建商選擇減量推案，或是去化手中已推建案為主，但部分代銷業者又開始祭出各項宣傳花招，尤其直攻民眾最有感的關鍵字「降價」。

尤其打開網路售屋平台刊登的待售房屋廣告，不時可看到「屋主降價300萬」、「低於實價登錄」、「破盤價」、「社區最低價」等用語。而近期較熱議的就是有代銷業者，繼「打7折」後，隨後又端出每坪「先降20萬元」的豪語。

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但仔細觀察主推建案的地點，其實就可以看出端倪，以第一次手法「打7折」來說，先訴求同樣是板橋區，但卻拿該區最燙金的地段比自家建案，創造出「價格落差」。

講個誇張的笑話好了，同樣是台北市大安區，若是臥龍街屋主委售的房屋每坪開價不到150萬元，並以仁愛路三段豪宅，每坪均價動輒超過250萬元作為對比，是否可以訴求「打6折」或是每坪降價100萬元呢？

另外，近幾年不時可聽到建築業抱怨已經成為「毛三到四」產業，尤其開發原料的土地價格飆漲，工資、鋼筋、水泥等原物料成本高漲，再加上缺工導致興建時間拉長，一個建案要3、5年才能回收資金，若以毛利率15%至20%計算，1年平均毛利率才3%至5%。

那真的打7折豈不是面臨虧本、甚至已經虧本賣屋，「殺頭的生意有人做、賠本的生意沒人做」，您真相信這些花言巧語嗎？

再來，前一波房價飆漲，內政部緊急推出「平均地權條例」修正案，除端出預售屋禁止轉讓、私法人購屋許可制外，也針對房產廣告有進一步管制規定。即便房市買氣已轉冷，內政部還是可硬起來，整頓一下這些虛假宣傳、誆騙購屋者誤上賊船的代銷業者。（記者徐義平）

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