晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》房市假降價真出清

2025/06/05 05:30

房市買氣冷了三個季度，部分代銷業者又開始祭出各項宣傳花招，尤其直攻民眾最有感的關鍵字「降價」，吸引買方。圖為示意圖。（資料照）房市買氣冷了三個季度，部分代銷業者又開始祭出各項宣傳花招，尤其直攻民眾最有感的關鍵字「降價」，吸引買方。圖為示意圖。（資料照）

從去年9月19日，央行宣布第七波選擇性信用管制上路後，房市買氣冷了三個季度，務實點的建商選擇減量推案，或是去化手中已推建案為主，但部分代銷業者又開始祭出各項宣傳花招，尤其直攻民眾最有感的關鍵字「降價」。

尤其打開網路售屋平台刊登的待售房屋廣告，不時可看到「屋主降價300萬」、「低於實價登錄」、「破盤價」、「社區最低價」等用語。而近期較熱議的就是有代銷業者，繼「打7折」後，隨後又端出每坪「先降20萬元」的豪語。

但仔細觀察主推建案的地點，其實就可以看出端倪，以第一次手法「打7折」來說，先訴求同樣是板橋區，但卻拿該區最燙金的地段比自家建案，創造出「價格落差」。

講個誇張的笑話好了，同樣是台北市大安區，若是臥龍街屋主委售的房屋每坪開價不到150萬元，並以仁愛路三段豪宅，每坪均價動輒超過250萬元作為對比，是否可以訴求「打6折」或是每坪降價100萬元呢？

另外，近幾年不時可聽到建築業抱怨已經成為「毛三到四」產業，尤其開發原料的土地價格飆漲，工資、鋼筋、水泥等原物料成本高漲，再加上缺工導致興建時間拉長，一個建案要3、5年才能回收資金，若以毛利率15%至20%計算，1年平均毛利率才3%至5%。

那真的打7折豈不是面臨虧本、甚至已經虧本賣屋，「殺頭的生意有人做、賠本的生意沒人做」，您真相信這些花言巧語嗎？

再來，前一波房價飆漲，內政部緊急推出「平均地權條例」修正案，除端出預售屋禁止轉讓、私法人購屋許可制外，也針對房產廣告有進一步管制規定。即便房市買氣已轉冷，內政部還是可硬起來，整頓一下這些虛假宣傳、誆騙購屋者誤上賊船的代銷業者。（記者徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財