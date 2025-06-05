瀚宇博增AI伺服器比重 精成科下半年更好

PCB廠瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）、精星（8183）昨日召開聯合法說會。圖為示意圖。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕PSA華科事業群旗下PCB公司瀚宇博（5469）與精成科（6191）昨舉行聯合法說會，瀚宇博暨精成科總經理陶正國指出，部分消費性電子應用產品因關稅戰提前於上半年拉貨，下半年旺季效應需再觀察，但AI（人工智慧）應用持續增加，AI相關產品需求暢旺，也期待Windows換機潮；至於精成科併購日商Lincstech後積極協助其產能擴充，對下半年營運抱持樂觀看法。

陶正國表示，瀚宇博台灣觀音廠積極擴充高階產品產能，提高AI伺服器、網通產品比重，繼續去瓶頸，增加產能，至於中國江陰廠則持續提升技術能力，瞄準VGA、算力卡產品，提高伺服器比重，HDI板進行去瓶頸化，增加產能，近來AI PC、手機、遊戲機採用HDI板，瀚宇博發展順利。

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精成科在併購日本Lincstech之後，4月開始將Lincstech併入合併報表，因此增加伺服器、探針卡、機器人、醫療等產品貢獻，精成科指出，Lincstech新加坡工廠處於全球一線廠地位，探針卡技術排名前段班，目前訂單需求強勁，但受限產能，若產能上升，將有助貢獻營運；此外，中國AI應用是未來發展重心，馬來西亞廠區將導入空調、通訊與工控等相關產品，今年將持續擴產SMT線。

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