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三星停供MLC記憶體 台廠迎轉單報價漲

2025/06/05 05:30

受惠大廠調漲MLC價格、將退出市場利多消息效應，帶動台灣供應商近 期在報價與接單都上揚，威剛（3260）表示，近期相關產品報價確實調漲。圖為威剛董事長陳立白。（資料照）受惠大廠調漲MLC價格、將退出市場利多消息效應，帶動台灣供應商近 期在報價與接單都上揚，威剛（3260）表示，近期相關產品報價確實調漲。圖為威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕繼南韓三星傳出將退出MLC規格儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場行列後，業界新傳出另一家記憶體大廠美光也要退出低容量MLC市場，因供應量預期減少帶動需求加溫，大廠紛調漲MLC儲存型快閃記憶體價格，台灣供應商在報價與接單也跟著上揚。

記憶體業界傳出，三星去年底就醞釀要退出MLC儲存型快閃記憶體市場，接單到今年六月為止，出貨日到何時還眾說紛紜，但今年以來，接單價格則逐月調漲，研調機構集邦指出，今年以來，MLC儲存型快閃記憶體漲幅約達六成之多。業界近期傳出美光也將跟進，打算退出低容量MLC的產品供應，但尚未獲得美光證實。

受惠大廠調漲MLC價格、將退出市場利多消息效應，帶動台灣供應商近期在報價與接單都上揚，業界預估對旺宏（2337）及部分記憶體模組廠營運將有助益。威剛（3260）表示，近期相關產品報價確實調漲。

記憶體模組業者表示，MLC是指一種多層單元（Multi-Level Cell）的NAND快閃記憶體，每個儲存單元可以儲存多於一個位元資訊的技術，也就是在相同的晶片空間內儲存更多資料。目前儲存型快閃記憶體的主流顆粒由TLC逐漸轉向QLC規格，MLC以應用在利基市場，整體供應狀況變化對NAND Flash產業影響有限。

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