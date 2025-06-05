勞動基金慘虧 勞長：勞退有保證收益

勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，勞工朋友不用擔心。 （記者羅沛德攝）

勞保基金水位仍維持上兆元規模 政府會負起最終支付責任

〔記者李靚慧／台北報導〕去年獲利創新高的勞動基金，今年前四月因美國關稅戰衝擊，帳面慘賠一九九○億元，勞動部長洪申翰昨赴立法院備詢時強調，勞保基金水位仍維持上兆元規模，政府會負起最終支付責任，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。

洪申翰：短期收益波動 不影響給付

今年前四月勞動基金帳面虧損擴大，立委質疑，政府連八年撥補勞保，好像是往有破洞的杯子持續注水；洪申翰說明，勞動基金收益近期確實受地緣政治、美國關稅議題影響，但目前勞保基金水位仍維持上兆規模。

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立委陳昭姿、邱鎮軍、黃秀芳、廖偉翔等人，仍擔憂勞動基金的帳面虧損，加上基金早已收不抵支，且潛藏負債持續擴大，質疑勞動部是否有更積極的做法？此外，勞退基金攸關勞工退休後的收益分配，因為前四月新制勞退基金帳面虧損一三○五．四億元，平均每位勞工虧損逾萬元，立委也擔憂影響勞工退休後的生活。

洪申翰強調，勞退基金訂有「保證收益」機制，勞保也是確定給付制，勞動基金的短期收益波動，不會影響勞工退休給付；勞動基金運用局局長蘇郁卿也說，整體勞動基金近十年平均收益率逾六％，對於短線的波動無需太過擔憂。

繳費者少 領錢者多 立委憂如何開源

立委林淑芬則以出生率銳減，一九八二年有四十萬名新生兒，二○○○年新生兒仍有三十．五萬人，去年卻降至十三萬餘人，擔憂「繳費的人只剩一半、領的人愈來愈多」，若不修法已經沒有任何手段可以開源，政府已撥補達一三○○億元，未來要如何加大力道？

洪申翰重申，勞保基金政府會負起最終支付責任，目前鼓勵中高齡或高齡者就業、納保，強化納保與給付上的審核，並督促雇主確實為勞工投保、核實投保薪資，盡量維持勞保基金水位，確保勞工權益；但是否支持最終給付責任入法？洪申翰表示，勞動部抱持開放態度，也同意研議。

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