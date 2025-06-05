晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動基金慘虧 勞長：勞退有保證收益

2025/06/05 05:30

勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，勞工朋友不用擔心。 （記者羅沛德攝）勞動部長洪申翰強調，目前勞保基金水位仍維持上兆元規模，勞工朋友不用擔心。 （記者羅沛德攝）

勞保基金水位仍維持上兆元規模 政府會負起最終支付責任

〔記者李靚慧／台北報導〕去年獲利創新高的勞動基金，今年前四月因美國關稅戰衝擊，帳面慘賠一九九○億元，勞動部長洪申翰昨赴立法院備詢時強調，勞保基金水位仍維持上兆元規模，政府會負起最終支付責任，勞工退休金也有保證收益機制，勞工朋友不用擔心。

洪申翰：短期收益波動 不影響給付

今年前四月勞動基金帳面虧損擴大，立委質疑，政府連八年撥補勞保，好像是往有破洞的杯子持續注水；洪申翰說明，勞動基金收益近期確實受地緣政治、美國關稅議題影響，但目前勞保基金水位仍維持上兆規模。

立委陳昭姿、邱鎮軍、黃秀芳、廖偉翔等人，仍擔憂勞動基金的帳面虧損，加上基金早已收不抵支，且潛藏負債持續擴大，質疑勞動部是否有更積極的做法？此外，勞退基金攸關勞工退休後的收益分配，因為前四月新制勞退基金帳面虧損一三○五．四億元，平均每位勞工虧損逾萬元，立委也擔憂影響勞工退休後的生活。

洪申翰強調，勞退基金訂有「保證收益」機制，勞保也是確定給付制，勞動基金的短期收益波動，不會影響勞工退休給付；勞動基金運用局局長蘇郁卿也說，整體勞動基金近十年平均收益率逾六％，對於短線的波動無需太過擔憂。

繳費者少 領錢者多 立委憂如何開源

立委林淑芬則以出生率銳減，一九八二年有四十萬名新生兒，二○○○年新生兒仍有三十．五萬人，去年卻降至十三萬餘人，擔憂「繳費的人只剩一半、領的人愈來愈多」，若不修法已經沒有任何手段可以開源，政府已撥補達一三○○億元，未來要如何加大力道？

洪申翰重申，勞保基金政府會負起最終支付責任，目前鼓勵中高齡或高齡者就業、納保，強化納保與給付上的審核，並督促雇主確實為勞工投保、核實投保薪資，盡量維持勞保基金水位，確保勞工權益；但是否支持最終給付責任入法？洪申翰表示，勞動部抱持開放態度，也同意研議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財