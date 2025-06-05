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中藉稀土威脅全球 川普擬緊急命令增產

2025/06/05 05:30

多國汽車製造商警告，中國對稀土出口限制可能導致汽車生產停擺。（路透）多國汽車製造商警告，中國對稀土出口限制可能導致汽車生產停擺。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國對關鍵礦物的掌控，已引發世界各國和多個產業的疑慮。多國汽車製造商提出警告，中國對稀土合金、稀土混合物和稀土磁鐵的出口限制若不盡速解決，可能導致汽車生產延宕甚至停擺；美國總統川普準備動用緊急權力，取消與美國關鍵礦物和武器生產有關的法律限制。

代表通用、豐田、現代等汽車製造商的華府遊說團體「汽車創新聯盟」（AAI）五月表示，中國管制稀土出口，將對其零件供應商造成衝擊，進而導致汽車生產延宕甚至停擺；歐洲汽車供應商協會（CLEPA）也說，幾個生產線已因稀土短缺而關閉；德國寶馬汽車（BMW）表示，其部分供應商網路已因稀土短缺而受到影響。

川普四月二日宣布對等關稅後，中國隨即宣布對七類稀土實施出口管制，衝擊全球汽車業、航太製造業、半導體業和軍事承包商的供應鏈。這凸顯中國在關鍵礦物的主導地位，在美中貿易戰陷入僵局之際，更被北京當局用來做為談判籌碼。

在美中代表五月十二日於瑞士日內瓦談成初步協議後，美方指責中國違反協議，未大幅放寬對稀土出口的限制。CLEPA指出，從四月初以來汽車供應商向中國申請的數百件出口許可證中，目前只有四分之一獲准，一些申請因「程序性理由」而遭否決。

CLEPA說：「中國的申請程序在各省都不同，有幾件還涉及敏感的智財權資訊，如果申請程序無法簡化，隨著稀土庫存降低，許多供應商在未來三至四週就可能受到影響。」

而據路透報導，川普將動用「國防生產法」因應，該法在國家安全緊急狀態期間，賦予總統廣泛的緊急權力，控制國內的產業與資源；這是川普試圖重塑中國主導關鍵礦物領域所採取的最新行動。

川普今年三月援引這項韓戰時期的法律，以提振國內用於製造消費品、晶片、機器人和新建武器的關鍵礦物產量。但該法對總統權力有一些限制，例如要求總統必須就超過五千萬美元的計畫尋求國會批准，且強制計畫須在一年內完成，但總統在緊急情況下可取消這些法律要求，而川普打算運用這項權力。

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