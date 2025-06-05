美中協議難推進 川普稱習很強硬

美國總統川普坦言，中國國家主席習近平非常強硬，很難與他達成協議。（路透資料照）

美與越南談判 要求減少使用中國原料和零組件

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管白宮先前透露美中兩國領導人可能在本週通話，以降低雙方貿易緊張，但美國總統川普坦言，中國國家主席習近平非常強硬，很難與他達成協議。知情人士透露，美國在與越南進行關稅談判時，提出一長串強硬的要求，包括迫使越南降低對中國進口工業產品的依賴。

川普三日深夜在自家社群媒體「真實社群」發文指出：「我喜歡中國國家主席習近平，一直都喜歡，而且永遠都會喜歡，但他非常強硬，極難與他達成協議！」

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白宮新聞秘書李威特二日表示，川普和習近平可能在本週通話，以解決美中代表五月十二日在瑞士日內瓦達成初步協議後所產生的分歧。根據該協議，美中將各自大幅調降關稅一一五％，為期九十天。

但上週美中互批對方違反日內瓦協議，華府指責中國未大幅放寬對稀土出口的限制；北京則批美國限制中國取得先進技術，美國政府上週也宣布將取消中國學生的簽證。

中國外長王毅三日在會見美國新任駐中國大使帕度（David Perdue）時表示，美國最近一系列的負面措施都是基於毫無根據的理由，傷害中國的合法權利和利益，呼籲美國對中國做出讓步，讓雙方關係重回正軌。

鋼鋁稅倍增 對英維持25％

川普三日簽署文件，公告進口鋼鋁關稅自四日凌晨起倍增至五十％，但英國稅率暫時維持在二十五％。川普指出，提高鋼鋁關稅將能更有效反制外國持續對美低價傾銷過剩產品。

此外，知情人士透露，美國在與越南進行關稅談判時所提出的強硬要求，包括越南工廠減少使用來自中國的原料和零組件，越南必須更嚴格地控制其生產和供應鏈，但未說明是否包括量化目標。

目前還不清楚河內將如何回應華府的要求。如果河內配合美國所提有效削減對中國依賴的要求，可能會對越南經濟構成嚴峻挑戰，因越南龐大的製造業與中國供應鏈緊密結合。

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