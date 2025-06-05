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中火6燃煤備用 卓揆：盤點能否減少

2025/06/05 05:30

行政院長卓榮泰昨日接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠2025年、2026年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用。（行政院提供）行政院長卓榮泰昨日接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠2025年、2026年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院院會前天表決通過藍白立委的「二○二八年完成無煤中火」提案，行政院長卓榮泰昨接見永續行銷聯盟時提到，台中火力發電廠連兩年都會有新的燃氣機組進駐，並開始拆除燃煤機組，只保留六部備用；他會要求台電盤點是不是還可以再減少燃煤機組保留數量。

卓榮泰表示，核管法修正通過後，對於是否重啟核電廠問題，需經過安全檢查程序，如果安檢沒問題，才可以討論要不要重啟；但這是很多年後的事情，短則兩至三年，慢則需要五年，若安全檢查程序有問題，或者設備更新無法完成，那時間更是無法預期。

針對核三廠除役後三％的發電缺口，卓榮泰強調，政府責任是確保供電充裕，他昨與台電重新核算，透過桃園大潭一號機、興達一號機新機組，預計六月份便可以補上來，而下半年陸續還會有新的燃氣機組加入發電，今年內可補上四八○萬瓩。

他指出，台中火力發電廠二○二五、二○二六年會有兩部新的燃氣機組加入發電，之後就會開始拆除燃煤機組，預計二○三四年全部換成燃氣機組，只會保留六部緊急備用燃煤機組，使用有時數限制，沒必要不會啟用。政院也要求台電於二○三二年前重新檢討，是否有需要保留六部燃煤機組，或者是否能保留更少，讓市民更安心。

卓榮泰表示，政府以燃氣取代燃煤，加上發展多元綠能，將可達成減碳先行的淨零目標；台中火力發電廠污排放已經下降七成，但是為了讓民眾安心，還要持續下降。

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