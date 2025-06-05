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拒煤備用 學者︰請雙北竹中先限電

2025/06/05 05:30

中興大學環工系教授莊秉潔指出，在野黨強迫煤電無配套退場，寧願限電、也不願啟動備用的煤電，建議台電從缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電。（資料照）中興大學環工系教授莊秉潔指出，在野黨強迫煤電無配套退場，寧願限電、也不願啟動備用的煤電，建議台電從缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電。（資料照）

台中市用電年年增加

年節電83億度是膨風

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕立法院院會表決通過「二○二八年完成無煤中火」提案，中興大學環工系教授莊秉潔指出，在野黨強迫煤電無配套退場，寧願限電、也不願啟動備用的煤電，建議台電從缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電；地方政府也應扛起能源轉型的角色，台電不需要硬扛所有供電的責任。

莊秉潔表示，台中市長盧秀燕競選連任時曾承諾「環團」，每年用電要負成長二％，但去年用電又創新高，不但沒有負成長二％，反而比二○二三年正成長三．一％、多出十．八億度；過去十年台中市除二○二三年外，有九年電力都正成長，盧秀燕未履行承諾，很難期待如藍白立委日前所稱可以達成每年電力負成長（節電）八十三億度。

莊秉潔說，去年台中用電為三五二億度，為了遵守立法院通過的決議，請台電每年減供台中市電力八十三億度，節電三年共可減供二四九億度，只剩一○三億度的用電需求，加上一期燃氣的兩機組可以發一四○億度電，如此就能達到二○二八年中火無煤，以符合立法院的決議。

莊秉潔表示，如果寧願限電，也不願啟動備用的煤電，甚至修法強迫煤電無配套退場，就開始由缺電最大的台南、新竹、台北、台中及新北率先分區限電，地方政府節電及創能來達到供需平衡；地方政府也應該扛起能源轉型的角色，台電不需要硬扛所有供電的責任。

台電則指出，盧秀燕二○一八年就任市長至今，台中用電量站上六都第一，台中電廠自二○一九年起，發電量已不足以供應台中用電，需外縣市支援，為確保滿足台中用電需求，將持續推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新一號機預計今年底供電。

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