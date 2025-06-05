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先卡氣再嗆煤 綠批盧政治操作

2025/06/05 05:30

民進黨多位市議員批盧市府是讓中火改善延宕的元凶。（記者蘇金鳳攝）民進黨多位市議員批盧市府是讓中火改善延宕的元凶。（記者蘇金鳳攝）

都審拖延中火煤改氣、焚化爐不減反增 質疑盧市府卸責

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、張軒哲、陳建志、黃旭磊／台中報導〕立法院前天通過二○二八中火無煤的提案，台中市長盧秀燕在市議會指稱，政府無法給人民充足、乾淨及便宜的電力，「這個施政是失敗」，還暗喻有民代背叛民眾。對此，民進黨議員打臉盧秀燕，指當初就是盧阻擋燃氣機組計畫，影響中火燃氣機組的布局；民進黨立委何欣純、蔡其昌更指中火就是國民黨執政時堅持要蓋的。

何欣純表示，減煤減污一定全力支持，但不能沒有評估配套，要全力減煤，更要穩定的供電，才是負責任態度；她批評，如果不是盧市府透過都市審議拖延換氣十五個月，中火第一座燃氣機組早已上線。

蔡其昌直指，講到中火和空污真的會吐血，台中何時用肺發電、火力全開？就在馬英九執政時期！他也砲轟盧秀燕，在燃氣機組要蓋的時候，用都審卡十五個月，否則現在燃氣已經上線、讓燃煤下來；何況台中空污難道只有火力發電嗎？其實只占二％。

多位民進黨市議員更拿數據打臉盧秀燕，張家銨、周永鴻指出，這幾年中火減煤六百萬噸、空污減排七十七％，是民進黨逐步轉型的成果；反觀盧市長任內，燃氣被擋、焚化爐不減反增，盧市府就是讓中火改善延宕的元凶。

焚化爐污染勝中火 改建也延宕

陳淑華、陳俞融、張芬郁更表示，中市文山垃圾焚化爐等三座焚化爐造成的污染數據是中火二到三倍，改建卻一再延宕，還有臉說中火？批評盧只會政治操作砲打中央卸責。

黃守達、林德宇則批盧秀燕刻意操弄民眾對台電的不信任，讓台電「穩健減煤再無煤」的步驟與期程一再受政治力的干擾；而且為了處理大罷免危機，刻意抹黑中火，甚至為此將輝達執行長黃仁勳拉出來背書，非常不負責任。

對綠營的批評，盧秀燕回擊，民選政治人物不是趨炎附勢替執政黨發聲、背叛民眾，不是當門神、護航者。

至於陳俞融追問盧是否支持核電？盧秀燕表態，她主張回復以前國民黨執政時的「雞尾酒式」能源政策，「每一樣能源都要用」。

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