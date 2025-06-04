美國愛迪生獎 台灣摘18獎 歷年最佳

美國愛迪生獎台灣一舉摘下十八座獎項，創歷年最佳成績，獲獎數量更居全球第二。（工研院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨天宣布台灣今年一舉摘下美國愛迪生獎（Edison Awards）十八座獎項，創歷年最佳成績，獲獎數量更高居全球第二。其中，經濟部轄下研發法人包括工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共抱回五金、六銀、三銅等十四座獎項，獲獎數創歷史新高。

美國愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」之譽，是具國際指標性的創新獎項，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年亦獲頒成就獎。

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經濟部表示，支持的十四項研發成果共拿下五金、六銀、三銅，獲獎法人高達五家，創下有史以來最佳成績，且今年所有獲獎技術，全數已與業者合作，實際解決產業痛點、提升生產效率。

經濟部長郭智輝強調，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為能讓中小企業能借重法人的能量快速導入AI應用，經濟部已盤點十大法人設備及場域，在全台打造超過五十條涵蓋十六個產業的AI試製線，皆是使用最新最好設備，同時培育企業產業實作人才，協助產業更有效讓研發落地。

法人機構中，工研院共獲三金三銀一銅，獲獎數量高居全球第二，金獎技術中，辨識準確率達九十八％的「漏水智慧監測系統」已與台水合作；金屬廢水處理系統「NaPoGlass」可應用於半導體、電鍍業；創新醫材「多效能溫感水膠」已獲歐美專利，並技轉衍生新創仁匯國際。

金屬中心共獲一金二銀一銅，金獎「3D磁感定位精準ICH手術導航系統」是多功能內視鏡技術，透視顱內視野的清晰宛如「隧道內GPS」，技術已與科脈生技及高雄榮總神經外科合作。

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