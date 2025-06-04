台積電未來五年到十年「非常好」 魏鼓勵 多買股票不會錯

台積電昨召開股東會，董事長暨總裁魏哲家指出，台積電未來五到十年「非常好」，還幽默鼓勵股東「多買股票台積電不會錯」。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家昨對人工智慧（AI）再度釋出樂觀訊息，指出目前產能供不應求，台積電未來五到十年「非常好」，還幽默鼓勵股東「多買股票台積電不會錯」。

人形機器人 對營收已有顯著貢獻

魏哲家表示，AI仍供不應求，商機持續增加，台積電的生意很好，需要持續擴產才能讓客戶滿意，不僅今年營收與獲利將創新高，未來五年到十年展望也「非常好」，股東「多買股票台積電不會錯」。股東關心人形機器人何時會貢獻營運，他指出，目前對台積電營收已開始顯著貢獻，不用等到明後年。

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對於AI是否會造成投資過剩的疑慮？魏哲家指出，二○二三年時，台積電確實曾出現產能過剩，目前面對AI的產能需求，台積電評估非常小心，不只問客戶的需求，連客戶的客戶像雲端服務供應商（CSP）也會去直接溝通，因長期合作信任，能取得資訊，層層討論與溝通，以確認產能需求的真實性，確保決策正確，能滿足客戶需求，也能避免重蹈產能過剩覆轍。

昨有多位股東提問台積電使用綠電的問題，魏哲家表示，台積電在全台的用電量與電費支出皆名列前茅，也向來支持綠電，綠電成本雖較高，但會與政府緊密配合，能買到綠電就一定盡量買，不夠的就繳碳費，台積電營運獲利，也會為環保盡心力。

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