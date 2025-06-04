在美台灣名店「貴又不一定好吃」 魏妙喻 海外設廠成本高

台積電董事長暨總裁魏哲家昨被問及外傳將赴中東投資設廠，他澄清是謠言滿天飛，台積電不會去設廠。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家昨面對股東關切海外設廠成本問題，他以台灣知名餐廳到美國開店比喻說，在美國吃「又貴又不一定好吃」，似暗喻美國設廠生產成本貴又具挑戰；被問及外傳將赴中東投資設廠，他澄清是謠言滿天飛，台積電不會去設廠。

赴中東投資設廠？ 魏澄清是謠言

魏哲家表示，台積電海外布局涵蓋美國、日本與德國等，良率與品質可保持跟台灣一致，但各地成本不同。在台灣蓋一座廠需二年半時間，這是台灣花三十年打造出供應鏈，才能有這樣的能力與效率；美國或其他國家設廠若要達最少二年半時間，還要看當地的勞動力能否配合，美國雖然有英特爾，但已八到十年沒蓋廠，缺乏供應鏈，台積電到美國投資，需要時間才能達標。

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魏哲家並提到先前在美國白宮召開加碼投資一千億美元的記者會。他坦言，這金額才會引起川普注意，且台積電一向說話算話，美國政府非常看重，這也是應客戶要求宣布，客戶希望能在美國生產；至於是否能有助台灣政府在關稅談判增加籌碼，魏哲家說「這要由政府回答」。

對於外傳台積電要赴中東投資六座廠，魏哲家回應，投資設廠需考量客戶需求、政府的和善度與有無補助，中東不可能有客戶需求；他澄清那是謠言，台積電不會去設廠。

至於日本熊本二廠動工延遲問題，他表示，主因是一廠量產後造成當地交通負荷過大，他曾親自體驗，原本十到十五分鐘的車程要拉長到近一小時，這讓當地居民感到不耐煩，台積電希望等改善交通後才開始建二廠，已與日本政府和客戶溝通，請求當地政府先協助改善交通問題。

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