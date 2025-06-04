台股青紅燈》》GDP「保3」之後

美國總統川普上台後，關稅陰霾籠罩全球，但也因關稅引發提前拉貨效應，帶動上半年經濟表現優於預期，主計總處上週預測今年GDP成長3.1%、僅微幅下修0.04個百分點。然而，下半年出口恐陷衰退、GDP估僅成長1%，這是在美國對多數國家關稅10%、中國關稅30%的假設情境下，若川普祭出更高關稅，對全球經濟衝擊將更大，即使今年GDP「保3」達陣，但下半年恐面臨艱鉅挑戰。

主計總處公布第一季GDP（國內生產毛額）成長5.48%，預測第二至四季GDP成長5.23%、0.8%及1.19%，即上半年GDP成長5.35%、下半年僅1%，主因出口開高走低。主計總處上修今年出口總值至5177億美元、創歷史新高，其中第二季出口估年增27.44%，但下半年出口恐陷入負成長，預測第三、四季分別年減1.93%及4.45%。換言之，在川普關稅政策干擾下，今年出口不僅「淡季不淡」，也可能「旺季不旺」。

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根據主計總處資料，我國第一季GDP成長5.48%，優於新加坡的3.9%、香港3.1%及南韓-0.1%，居亞洲四小龍之冠；除了川普關稅引爆拉貨潮之外，AI需求較預期強勁，而台灣在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，推升出口及經濟表現，為今年GDP「保3」奠定基礎，台灣在半導體產業的強大競爭優勢，仍是支撐我國經濟成長的主要動能。

儘管今年GDP「保3」可望達陣，但國際政經情勢動盪不安，川普關稅政策反覆無常，對等關稅90天豁免期將於7月9日屆期，但美國與各國談判情況不明，尤其美中談判再陷僵局，加上半導體關稅將揭曉，勢必對供應鏈造成衝擊。因此，GDP「保3」之後，如何面對未來的挑戰？供應鏈如何調整？政府及企業須審慎因應，目前整體情勢仍不容樂觀。（鄭琪芳）

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