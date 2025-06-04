盤勢分析》匯損影響5月營收 指數恐區間震盪

統一證券表示，台股短期均線呈蓋頭反壓，研判指數將在月、季線間震盪測試。（資料照）

美股四大指數前天全面上漲，然而台股在外資摜壓下，近期表現較美股、歐股弱勢，昨日反彈無力，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）領頭上漲下，一度大漲300點，站上5日線並企圖挑戰月線，但台積電走高後遭逢賣壓、漲幅收斂，金融、航運、PCB、AI相關零組件表現強勢，加權指數終場上漲124.22點，收在21126.93點，成交量約3548億元。

三大法人賣超台股11.7億元，外資賣超133.5億元，投信買超126.4億元，自營商賣超4.6億元；外資期貨空單大減5923口，累積外資期貨淨空單逾3.94萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，台股跌破半個多月以來整理區間，若無法快速站回月線，恐造成套牢賣壓，本週川普與習近平可能通話，台積電股東會釋出正面訊息，新台幣兌美元匯率若可在30元附近止穩，可望減輕出口商匯損壓力，外資期貨空單降至4萬口以下，未來仍以國際股市行情馬首是瞻，操作建議勿過度追高當日強勢股，台積電需重回960~970元壓力之上，指數才有進一步發揮空間。

統一證券指出，外傳川普與習近平將於本週通話，市場抱持樂觀期待，此外，因5月新台幣單月升值逾7%，將影響本週起陸續公告的5月營收，台股前天一度回測季線支撐，由於短期均線呈蓋頭反壓，研判指數將在月、季線間震盪測試。（記者卓怡君）

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