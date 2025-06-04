假期增加+演唱會熱潮 寒舍、六福 看好下半年營運

〔記者王憶紅／台北報導〕立法院三讀通過新增「4+1」國定假日，其中教師節、光復節、行憲紀念日在下半年，再加上北流、小巨蛋的演唱會、大巨蛋棒球賽、以及會展等，飯店業者寒舍（2739）、六福（2705）看好下半年營運表現。

寒舍指出，隨著國際航班持續增班，以及下半年進入產業旺季，整體觀光市場回穩態勢明顯，雖然關稅帶來全球經濟不確定性，市場氛圍趨於保守，但新增4個國定假日，為內需旅遊注入利多，有助提升住房與宴席銷售。

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寒舍認為，第二季受惠國際大型旅遊團回流、台北國際電腦展活動登場，以及母親節、端午節檔期帶動住房與餐飲買氣，表現不弱，以COMPUTEX展期為例，台北喜來登大飯店住房率達92%、年增4%，平均房價為5800元、年增11%，台北寒舍艾美酒店住房率達95%、年增3%，平均房價為1.25萬元、年增4%，商務與會展活動為北市觀光飯店提供穩定支撐，而旗下寒居酒店7月將邀請韓國米其林星廚客座，預期將進一步帶動餐飲營收表現。

六福表示，目前飯店住房狀況已超越去年水準，除目前已知的韓星權志龍GD演唱會將在7月登台外，9月國際半導體展等，都可望吸引國內外旅客，挹注住房表現。

大都會博物館來台特展 晶華推住房優惠吸客

另外，晶華（2707）看好故宮博物院在6月14日至10月12日與首度來台的美國大都會博物館舉辦特展，趁勢推出住房優惠專案；雲品（2748）則推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，將整合雲品國際旗下原有多個特色旅宿據點，並宣布蘇卡利漫活Villa Resort正式開放暑假後住房預約，都可望挹注下半年營收表現。

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