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擴增變壓器產能 東元觀音新廠後年底投產

2025/06/04 05:30

機電大廠東元董事長利明献昨在股東會指出，東元持續推進海外市場布局，重點攻北美、東南亞AI資料中心需求。（記者歐宇祥攝）機電大廠東元董事長利明献昨在股東會指出，東元持續推進海外市場布局，重點攻北美、東南亞AI資料中心需求。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）董事長利明献昨日指出，東元持續推進海外市場布局，重點攻北美、東南亞AI資料中心需求；總經理高飛鳶也表示，除中壢廠將分階段擴增變壓器產能外，並正規劃觀音廠，預計2027年第四季完成。

海外布局 主攻北美、東南亞

東元持續耕耘強韌電網需求，今年核三廠除役，台灣正式進入非核家園，夏日供電成重要挑戰，利明献表示，這對東元電力能源業務的發展是好機會，尤其近年除AI用電增加、能源多元化需求也提升，彰顯電網韌性重要性。

高飛鳶也說明，因旗下伸昌電機廠區已不足，今年將在中壢廠增建變壓器產線，10月投產69kV電力級變壓器，產能估在2026年第二季達到滿載、年產值2億元，同年第三季將再擴建69kV產能，預計2029年取得台電承製能力審查通過。

高飛鳶表示，東元也將建立觀音新廠，生產配電級、電力級變壓器，估2027年第四季投產，第一階段年產值為10億元，擴增設備達第二階段後將達13億元，2029年取得台電審查。

針對海外市場，利明献說，重點放在AI建設需求龐大的北美、東南亞市場，其中北美的強韌電網商機尤盛，東南亞則是積極布局新加坡、馬來西亞等國，下半年併購將持續推進。

對於關稅、匯率波動衝擊，他表示，台幣升值對東元第二季獲利影響不大，不過「川普真的非常難以預料」，匯率變化會左右企業營運、貿易投資乃至一國產業政策，各產業都需要轉型升級。

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