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南僑陳飛龍：關稅早因應 無礙業務推展

2025/06/04 05:30

南僑投控昨召開股東會，董事長陳飛龍表示，面對關稅南僑老早就有因應措施，各市場業務推展並未出現重大阻礙。（記者楊雅民攝）南僑投控昨召開股東會，董事長陳飛龍表示，面對關稅南僑老早就有因應措施，各市場業務推展並未出現重大阻礙。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）投控昨召開股東會，董事長陳飛龍表示，最近大家都在問股價怎麼樣？關稅怎麼樣？南僑老早就有因應措施，強調海外市場拓展一直採取穩健策略逐步推進，各市場業務推展並未出現重大阻礙。

「沒有一年是沒往前走的」

陳飛龍昨喉嚨不適，仍親自出席股東會主持開場。他指出，擔任南僑董事長50多年來都還滿順遂的，「沒有一年是沒往前走的」，員工也很求上進，無論到泰國、中國、日本都沒有太多挫折，強調自己還能繼續往前走，請股東要對南僑有信心。

李勘文：匯率變動影響較大

南僑總裁李勘文表示，關稅是只對一個國家的影響，匯率是全球的問題，南僑出口都採美元計價，且台幣升值、貶值，兌泰幣、兌人民幣都不一樣，台幣匯率瞬間變動影響很大。

他說，南僑投控各市場營收貢獻比重台灣占20%~22%、中國占62%、泰國占18%，美國關稅的影響，中國主要經營內需市場，比較沒有這個影響，台灣外銷美國的冷凍麵團和急凍熟麵只有一小部分，影響也不是很大。

至於泰國南僑有三分之一的業務是外銷美國，李勘文認為「關稅影響是相對的」，泰國銷美產品主要競爭對手是越南，越南銷美關稅比泰國高，日本也是泰國南僑產品銷美很大的競爭對手，但日本營運成本本來就高。

他強調，泰國南僑經營的是全球市場，長期有分散市場風險，除美國，還有外銷歐洲、紐澳、中東、東南亞市場，歐洲和澳洲市場還在持續成長，直言美國對等關稅的衝擊是有，但影響不大。

李勘文指出，台灣市場變化很大，台幣升值對食品業進口原物料有利，但台灣人力成本、夏季電價都持續上漲，經營成本墊高，台灣市場算是穩健地一步一步走。

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