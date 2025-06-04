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金寶電子新一代接班 許勝雄卸董座 許介立接棒

2025/06/04 05:30

電子代工廠金寶昨於股東常會後召開董事會，原董事長許勝雄卸下職務，由其獨子、現任康舒科技董事長許介立接棒。（記者方韋傑攝）電子代工廠金寶昨於股東常會後召開董事會，原董事長許勝雄卸下職務，由其獨子、現任康舒科技董事長許介立接棒。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工廠金寶（2312）昨日於股東常會後召開董事會，進行董事改選與高層人事調整，原董事長許勝雄卸下職務，由其獨子、現任康舒科技（6282）董事長許介立接棒，意味金寶正式完成新一代的接班布局。

金寶本次改選後的人事結構顯示，金寶集團核心決策權將進一步集中於許介立身上。許介立除接任金寶董事長一職，同時身兼策略長，顯見集團對領導能力的高度信任與期待，市場將關注新團隊對於業務發展、海外布局與AI產業鏈參與度的最新規劃。

訂單能見度達12個月

金寶總經理陳威昌表示，集團正朝資料中心「全方位服務」模式，轉向具備建置、整合與維運能力的解決方案供應商地位發展，今年整體AI伺服器訂單動能優於預期，泰國為既有客戶擴單，墨西哥則為新增客戶投產。

陳威昌說，由於金寶並無高度依賴美國市場，能有效降低關稅與地緣政治風險，現階段仍以主機板製造為主力，後續會依市場需求逐步升級至模組與整機供應，目前與客戶間的訂單採「12至13個月滾動預測制」，已著手規劃2026年上半年業務，並從多項經濟數據中觀察到2026年景氣可望回溫。

布局中東 不放棄合作

他也提到，金寶自兩年前接觸中東市場，但因當地在電力、水資源、勞工供應與人口結構等面向皆存在挑戰，加上政策與基礎建設不穩，建廠條件並不成熟，「如果可以不設廠，我們會選擇不設廠，但合作絕對不會放棄。」

陳威昌分析，金寶已將發展重心轉向資料中心全方位解決方案，從伺服器、機櫃等硬體產品延伸至建置與維運服務。包括著手組建跨國聯盟團隊，整合硬體製造、軟體部署、工程建置與後續維護，並視台灣與國際夥伴條件決定參與角色，逐步走出傳統代工框架，提升自身在價值鏈中定位。

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