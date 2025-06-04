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歐盟反擊 限制採購中國醫療器材

2025/06/04 05:30

歐盟各國政府二日投票決定，支持一項限制中國醫療器材供應商參與公開採購招標的提議。（法新社資料照）歐盟各國政府二日投票決定，支持一項限制中國醫療器材供應商參與公開採購招標的提議。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟各國政府二日投票決定，支持一項限制中國醫療器材供應商參與公開採購招標的提議，因歐盟先前的調查發現，歐盟公司未獲得公平參與中國公共採購招標的機會。

根據該提議，中國企業未來五年，將被限制參與價值超過五○○萬歐元的歐盟醫療器材公共採購招標項目。一旦歐盟執委會專員們最終簽字同意，該提議將在幾週內實施。

歐盟執委會去年四月對中國醫療器材採購展開調查，並於今年一月發現北京當局歧視外國企業的行為，雙方此後就市場准入問題展開協商，但未能找到解決方案。

歐盟執委會今年一月發布調查報告顯示，在其抽樣的中國公共採購招標項目中，八十七％存在對進口設備的直接或間接限制。在二○二二至二○二四年期間，中國招標文件中明確禁止進口設備的案例顯著增加；這些限制主要涉及耳鼻喉科器械、通用診斷設備及醫學影像診斷設備。

這是歐盟首度動用這項二○二二年生效的「國際採購工具」（IPI），其目的在於促進公共採購市場准入的互惠互利。根據該法律，歐盟執委會可以將中國投標者排除在歐盟公共採購招標之外，或對其投標附加五年的懲罰，以解決歧視問題。

新的限制措施可能會加劇歐盟對中國產電動車徵收反補貼關稅，以及中國對歐盟白蘭地徵收反傾銷關稅，而引發的緊張局勢，為中歐經貿關係增添新的複雜性。

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