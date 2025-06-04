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8個月首見 中財新PMI跌破榮枯線

2025/06/04 05:30

財新5月中國製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.4猛跌至48.3，為去年10月以來，首度跌破景氣榮枯線。（中央社資料照）財新5月中國製造業採購經理人指數（PMI）由4月的50.4猛跌至48.3，為去年10月以來，首度跌破景氣榮枯線。（中央社資料照）

美中關稅戰衝擊 供給、需求雙降

〔編譯盧永山／綜合報導〕財新五月中國製造業採購經理人指數（PMI）由四月的五十．四猛跌至四十八．三，為去年十月以來，首度跌破景氣榮枯線（五十），並創二○二二年九月以來最低，主因是美中關稅戰影響持續發酵，導致五月製造業供給和需求下降。

就分項指數而言，新訂單指數跌破五十，為二○二二年十月以來最低；新出口訂單指數仍在收縮區間；由於需求低迷，生產指數結束持續一年半的擴張，降至二○二二年十二月以來最低；因競爭激烈，產出價格也連續第六個月下跌。

財新智庫經濟學家王喆表示，五月製造業供需同步趨弱，外需低迷是主因，中國經濟面臨的下行壓力明顯加大。

財新五月中國製造業PMI驟降，與中國官方公布的五月製造業PMI走勢類似，後者為四十九．五，為連續第二個月處在收縮區間。後者主要涵蓋國有企業和大型企業，財新PMI的調查樣本則偏重中小企業與民企。

考慮到美國關稅將保持高位，且結構性阻力持續存在，凱投宏觀（Capital Economics）預計今年中國經濟成長率將放緩至僅三．五％。

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