晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中市府拖延審查 卻控中火無照運轉

2025/06/04 05:30

中火、興達爭議釋疑中火、興達爭議釋疑

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市府指控中火五部燃煤機組沒有地方政府許可，是違法發電；台電董事長曾文生昨澄清，台電均有提出申請展延，目前還在中市府審查過程，台電依法可按「原證」操作。台電無奈地說，是中市府遠超過法定審查期限，帶頭違法卻反控電廠「無照運轉」，誤導社會大眾。

中火共有十部燃煤機組，其中二、三、六、七、十號機組遭點名無照運轉。曾文生解釋，六、七、十號機的操作許可證於去年底屆期，台電依法在去年九月申請、繳費，中市府並完成現勘。依《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》第三十一條規定，繳費後三十五日內完成實質審查，必要可延長三十日；台電指出，申請展延至今已九個月，是台中市府後續審查延宕。

至於中火二、三號機的操作許可證在二○二○年被中市府廢止，但此處分已被當時的環保署撤銷，環保署同年函文並載明「回到處分前之展延審查狀態」，即中市府審查延宕超過五年，明顯違反法規。

台電指出，依《空污法》第三十條第三項規定，如申請展延後，因主管機關審查未完成，於許可證屆滿後依「原證」內容合法操作。台電依法行政並努力穩定供電，市府不審查反指無照，是誤導社會大眾；曾文生也補充，若台電無照操作，是違法行為，應該要被處分，但台電迄今「沒有收到任何裁處」。

至於興達燃煤三、四號機，台電預計今、明年底除役。曾文生昨也還原真相，因應興達新燃氣機組更新計畫，台電在環評時，主動承諾除役前會減少使用，去年起第一、四季已不運轉，今年起轉為「備用機組」，在備轉率低於八％才啟用，每部機一年以七二○小時為原則。

他強調，興達與台中不同的情況是，高雄市府在五月二十三日的裁處中，有明確提出台電若有不同意見，可於三十天內提出訴願；至於是否提出，台電還在評估中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財