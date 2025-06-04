中市府拖延審查 卻控中火無照運轉

中火、興達爭議釋疑

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市府指控中火五部燃煤機組沒有地方政府許可，是違法發電；台電董事長曾文生昨澄清，台電均有提出申請展延，目前還在中市府審查過程，台電依法可按「原證」操作。台電無奈地說，是中市府遠超過法定審查期限，帶頭違法卻反控電廠「無照運轉」，誤導社會大眾。

中火共有十部燃煤機組，其中二、三、六、七、十號機組遭點名無照運轉。曾文生解釋，六、七、十號機的操作許可證於去年底屆期，台電依法在去年九月申請、繳費，中市府並完成現勘。依《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》第三十一條規定，繳費後三十五日內完成實質審查，必要可延長三十日；台電指出，申請展延至今已九個月，是台中市府後續審查延宕。

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至於中火二、三號機的操作許可證在二○二○年被中市府廢止，但此處分已被當時的環保署撤銷，環保署同年函文並載明「回到處分前之展延審查狀態」，即中市府審查延宕超過五年，明顯違反法規。

台電指出，依《空污法》第三十條第三項規定，如申請展延後，因主管機關審查未完成，於許可證屆滿後依「原證」內容合法操作。台電依法行政並努力穩定供電，市府不審查反指無照，是誤導社會大眾；曾文生也補充，若台電無照操作，是違法行為，應該要被處分，但台電迄今「沒有收到任何裁處」。

至於興達燃煤三、四號機，台電預計今、明年底除役。曾文生昨也還原真相，因應興達新燃氣機組更新計畫，台電在環評時，主動承諾除役前會減少使用，去年起第一、四季已不運轉，今年起轉為「備用機組」，在備轉率低於八％才啟用，每部機一年以七二○小時為原則。

他強調，興達與台中不同的情況是，高雄市府在五月二十三日的裁處中，有明確提出台電若有不同意見，可於三十天內提出訴願；至於是否提出，台電還在評估中。

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