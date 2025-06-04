曾文生︰不可能用無電達成無煤

台中市府指控中火五部燃煤機組沒有地方政府許可，是違法發電；台電董事長曾文生（中）昨澄清，台電均有提出申請展延，目前還在中市府審查過程。（記者林菁樺攝）

在野主張將造成12％電力缺口 國家電力系統會癱瘓

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院會昨通過藍白聯手的「二○二八無煤中火」提案，台電表示尊重。董事長曾文生表示，中火無煤也是台電目標，但時程評估要合理，台電不可能用「無電達成無煤」；他也反問在野黨是否有初步替代電量方案，若以核電延役主張，必須是三座核電都要延役。曾文生強調，若堅持要在二○二八年無煤，電力短缺四到五百萬瓩、約十二％電力缺口，「國家電力系統會癱瘓」。

曾文生表示，國會是政府的一部份，做任何考量要對未來總體發展做出「正確評估」。他解釋，中火若要二○二八年無煤，以夏季夜尖峰九部裝置容量估算，電量占系統近十四％；他反問：「確定且穩定的替代電量要從哪裡來？」

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以目前中火一期燃氣規劃，二○二六年底拆除兩部燃煤機組後，二○二八年也還有八部機組、四四○萬瓩，換算中火燃煤仍占十二％左右供電能力。

曾文生說明，以目前台灣電力系統來看，二○二八年要無煤「非常、非常困難」，「國家電力系統可能面對癱瘓」、「一下少掉五百萬瓩，不是台灣電力系統可以承擔的」。他強調，負責任的在野黨應該要提供初步方案給社會討論，就像要提全面減稅，就要評估財源從哪裡來。

若用核能替代 3座核廠都須延役

他說，在野黨主張核電延役，但若要用核能延役解決，以最簡單裝置容量估算，就是核一到核三、三座核電都必須延役，才具相當規模，並非核三延役就可以解決。

對於核電延役，曾文生也重申，台電要進行自我檢查、同儕評估，再由核管單位做出裁判，而這些工作二○二八年以前是否能達成，台電並不確定。

台電已推動中火新燃氣機組，新一號機預計年底前上線，明年拆除兩部燃煤機組，力拚二○三四年達成無煤化。

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