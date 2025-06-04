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藍白決議2028無煤中火 綠批怕罷免圍魏救趙

2025/06/04 05:30

立法院院會昨表決通過藍白立委的「2028年完成無煤中火」提案，民進黨立委高舉標語表達反對立場。（記者廖振輝攝）立法院院會昨表決通過藍白立委的「2028年完成無煤中火」提案，民進黨立委高舉標語表達反對立場。（記者廖振輝攝）

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決通過藍白立委的「二○二八年完成無煤中火」提案，民進黨立委輪番上台發言指出，該提案無約束力，且政府已積極減煤、減碳，藍白就是怕被大罷免而「圍魏救趙」；民進黨團並提出修正動議、再修正動議，但不敵藍白席次優勢，提案遭否決。民進黨立委齊聚議場高喊「大罷免大成功」，呼籲罷免不適任立委。

核三廠二號機五月十七日除役，台灣進入非核家園，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及民眾黨立委張啓楷提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在二○二八年完成無煤中火的國家減碳目標。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，二○二八中火無煤是三合一提案，假民生、真政爭；只搞民粹、不負責任；金玉其外、敗絮其中，眾多在地民進黨立委都點出問題，立委王義川也直指台中市長盧秀燕不願換燃氣機組的問題，焚化爐不減反增。

吳思瑤指出，中火是國民黨蓋的，馬英九當總統、胡志強當市長、盧秀燕當立委時用量最高；民進黨執政後，中火減煤六百萬噸，空污減排七十七％。國民黨做不到的，民進黨做到了。

民進黨團書記長陳培瑜也說，盧秀燕想要保護羅廷瑋等「三寶」，而此荒謬提案還有其他正在被罷免的藍委一起搭上失速列車。民進黨在救火、國民黨在放火，民進黨在減煤、國民黨在卡關為難，呼籲一定要大罷免、大成功。

民進黨立委林月琴也表示，該提案就是羅廷瑋等人為了個人私利，傷害國家的能源政策。政府正依照淨零排放政策實施增氣減煤的策略，而台中用電成長量全國第一，用電量大於發電量，在新機組還未設立完成之前就要切斷燃煤機組，根本是在胡鬧。

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