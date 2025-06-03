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退休生態觀察 信心、充裕指數探底

2025/06/03 05:30

2025台灣高齡社會退休生態觀察指標。（台灣人壽提供）2025台灣高齡社會退休生態觀察指標。（台灣人壽提供）

國人啟動退休準備平均年齡延至39.63歲 為6年來最晚

〔記者高嘉和／台北報導〕安心享退休，愈難也愈晚！中信金控子公司台灣人壽與政大商學院發布「2025台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，今年退休三大指數有驚無喜，「退休信心」與「退休充裕」指數齊跌皆不及格，分數更是歷年最低；國人啟動退休準備平均年齡延至39.63歲，為6年來最晚，逾7成民眾退休金每月存不到一萬元，通膨加上川普貿易戰，退休準備想超前部署僅是寥寥可數！

逾7成民眾退休金月存不到一萬元

連續追蹤6年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數僅「退休生活滿意指數」站穩6字頭，微升至65分；「退休信心指數」55分、連2年下跌，6年來4度不及格；「退休充裕指數」59分、首度失守6字頭，創下歷年新低。

調查還顯示，超過4成（41.7%）的未退族期望60歲前離開職場，但自認能真正圓夢的不到3成（26.6%），甚至有超過三分之一（35.3%）未退族預估恐怕65歲屆退還得持續工作，想早退似乎僅能空想。今年調查發現，國人開始退休準備平均年齡延至39.63歲，創6年來最晚。

付諸行動準備 現實狀況45歲

調查也凸顯國人在退休準備「理想」與「現實」差距的無奈！未退族認為39歲就應該開始存退休金，但在通膨及實際經濟狀況下，真正能付諸行動平均年齡達45.15歲，「理想」與「現實」落差超過6歲。

在退休後的生活開銷方面，未退族期望平均有近4萬（39901）元生活費，但回歸現實面預估僅能存到32778元，落差達7123元，相當於每天少買2個百元便當；甚至有超過三分之一（34.7%）的人悲觀預估，未來可支配的退休金不到2萬元。

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