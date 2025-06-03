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財經青紅燈》生技業進退維谷

2025/06/03 05:30

浩鼎宣布完成乳癌新藥的第二次期中分析，專家建議停止後續臨床試驗。（資料照）浩鼎宣布完成乳癌新藥的第二次期中分析，專家建議停止後續臨床試驗。（資料照）

■陳永吉

隨著日前浩鼎（4174）研發的乳癌新藥正式宣告臨床試驗不再進行，台灣生技產業似乎翻到下一個篇章，10年前蓬勃發展的新藥產業，在台灣已快走入死胡同，一位生技業大老近期感嘆，原本是希望能將公司發展成世界級的生技新藥公司，但不管從什麼角度看，台灣已經沒有這樣的環境。

事實上，台灣電子業與金融業的薪水，已慢慢趕上國際平均水準，但生技業卻還落後一大截，人才是其中的關鍵，因電子業多數公司都有獲利，可以發高額薪水獎勵人才，不用靠發大量員工認股權來綁人，但生技業不是。

沒有賺錢的生技公司，沒辦法給高額薪資吸引國內外優秀人才，只能給員工認股權，但台灣稅法相關規定，排除經主管機關認定的新創公司，多數公司員工在行使員工認股權，也就是取得股票那一刻，若行使價低於當日股票市價，這個價差屬於薪資所得，需要併入當年度綜合所得稅申報。

某一家生技公司的總經理取得員工認股權後，因不想直接賣出，看好公司長期展望，結果隔年得拿房子去抵押繳稅；另一家去年才上市的生技公司，總經理從海外被延攬回國，也是同樣的情形，但她在台灣沒有資產，結果只能先跟公司借錢，在上市審議會還被審議委員質疑這樣的情況，差點無法上市。

隨著人口老化，加上地緣政治風險，生技業界大都看好產業界未來的發展，因此知道國內要發展自己的生技產業，但法規跟不上、人才進不來，在資源有限下，生技業進退維谷，生技「產業」已快成為生技「慘業」了！

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