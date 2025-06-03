2025全球PC出貨量將達2.74億台

IDC預估，2025年全球PC出貨2.74億台，與去年相比並未衰退，而是年增4.1%。 圖為技嘉AI PC。（記者方韋傑攝）

國際數據資訊（IDC）最新調查

IDC 預估，2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%，明顯低於今年2月預估的2.3%。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新調查顯示，儘管美國關稅政策已對其貿易夥伴的PC市場信心造成顯著影響，不過，由於今年首季PC出貨表現強勁，加上品牌廠在90天的貿易談判期間加大拉貨力道，預估2025年全球PC出貨量將達2.74億台、年增4.1%，並未出現衰退。

IDC觀察，品牌廠普遍認為90天的談判期存在許多不確定性，因此下單動能超出市場預期，積極擴大美國市場拉貨。儘管全球與美國經濟前景仍趨惡化，包括產品價格上漲壓力、消費者信心下降，都可能影響2025年下半年的銷售表現。

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逢W11升級、疫情設備汰換潮

不過，IDC看好商用PC需求有望維持健康水準，有鑑於企業在預算壓力下，仍須因應Windows 10作業系統支援終止、升級至Windows 11，加上疫情期間購買的設備將陸續進入汰舊換新階段，預期第二季EMEA（歐洲、中東、非洲）地區PC市場動能持續增長，下半年中小企業升級動能進一步擴大，帶動全球PC出貨成長。

下修手機出貨量

IDC指出，全球經濟前景不確定性升高、關稅波動加劇，加上通膨與失業等壓力，持續壓抑終端市場需求，預估2025年全球智慧型手機出貨量將達12.4億台、年增0.6%，顯著低於今年2月預估的2.3%。考量滲透率已高、換機週期延長，以及二手機市場對新機銷售的排擠，預估2024年至2029年的年均複合成長率僅1.4%。

IDC認為，品牌廠商除須持續推動供應鏈多元化，也須因應地緣政治風險。儘管中國仍為主要生產基地，預期印度與越南將持續扮演關鍵替代角色。若美國針對進口手機加徵20%至30%額外關稅，恐造成北美智慧型手機市場顯著衰退風險。

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