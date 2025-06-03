車市急凍 5月銷售量年減23.1%

6月適逢傳統汽車販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，且政策不確定因素影響將減緩，整體汽車市場購買熱度有望回溫。（記者楊雅民攝）

新車領牌數僅3萬1910輛 特斯拉連2個月領牌數低於200輛

〔記者楊雅民／台北報導〕受到美國對等關稅及貨物稅調整等不確定性影響，消費者購車心態轉趨保守且觀望，根據監理站統計資料，5月全台新車領牌數僅3萬1910輛，較去年同期衰退23.1%，低於市場原先預期的3.5萬輛。

其中特斯拉電動車連續2個月領牌數低於200輛，4月僅163輛、5月197輛。台灣特斯拉解釋，第二季新車6月才會到港大量交車，累計1~5月特斯拉領牌數為2996輛，年減24.9%。

請繼續往下閱讀...

車市龍頭和泰汽車（2207）代理的旗下TOYOTA和LEXUS兩品牌5月合計領牌數1萬1592輛，年減10.8%；累計1~5月領牌數6萬5109輛，年增4.5%，市占率39.5%，創同期歷史新高。

和泰、中華市占率最高

中華汽車（2204）5月受惠於J SPACE輕型商用車熱銷1632輛，帶動中華MITSUBISHI+CMC+MG三品牌5月領牌數達3773輛；累計1~5月領牌數1萬8131輛，年減28.3%，市占率11%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車在全新的國產中型休旅車MUFASA上市激勵下，5月領牌數1825輛，年減10.6%，低於整體車市衰退幅度；累計1~5月領牌數7497輛，年減28.7%，市占率4.6%。

台灣本田（HONDA）汽車5月領牌數為1230輛，年減近4成；累計1~5月領牌數7921輛，年減3成，市占率4.8%。

豪車LEXUS 逆勢成長

豪華進口車LEXUS的5月領牌數為2602輛，較去年同期逆勢成長4%；M.BENZ1827輛，年減31.5%；BMW1637輛，年減25.3%；PORSCHE556輛，年減10%；VOLVO503輛，年減19.3%；AUDI317輛，年增18.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法