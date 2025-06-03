員工平均年薪545.9萬 上櫃股王信驊奪冠

證交所揭露上櫃公司去年員工平均薪資，股王信驊在1800多家公司中拿下第一，圖為信驊董事長林鴻明。（資料照）

愛山林478.2萬元 上市之冠

證交所揭露上市公司去年員工平均薪資，愛山林蟬聯第一。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市櫃公司去（2024）年平均員工薪資昨揭露，意外地由上櫃公司股王信驊（5274）在1800多家公司中拿下第一，信驊去年員工平均薪資高達545.9萬元、較前年大增57.8%；而上市公司中則由日前傳出炒股案的房地產代銷及開發業者愛山林（2540）奪冠，員工平均薪資約478.2萬元，但較前年減少13.5%。這2家公司已連續2年分別成為上市、上櫃公司員工薪資冠軍。

台積電332.9萬 排名大躍進

此外，國內員工人數第一多的台積電（2330），員工薪資也大躍進，從前年的第24名跳升至第14名，員工薪資達332.9萬元，年增21.6%。

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根據統計，上市公司員工薪資前十名公司，電子業就占了7家，IC設計又占了當中的5家，有排行第二的瑞昱（2379）、平均員工薪資475.1萬元、年增50%；排行第三的聯發科（2454）、平均員工薪資463.3萬元、年增20.5%；排行第六的祥碩（5269）、平均員工薪資409.8萬元、年增19.1%。

而上櫃公司員工薪資居次為遊戲廠鈊象（3293）的400.2萬元、年增26.4%，第三名則是半導體業的原相（3227）347.2萬元、年增26.6%。

低薪冠軍 安心僅28.3萬元

若從給薪最低者來看，低薪冠軍是經營摩斯漢堡的安心（1259），僅有28.3萬元、還年減2.1%；低薪亞軍為三商餐飲（7705）的29.7萬元、年增5.3%；低薪季軍則為亞洲藏壽司（2754）的31.7萬元、年減3.4%，幾乎都是餐飲連鎖公司。

整體而言，去年全體上市公司員工共124.8萬人、年增1.6萬人，平均員工薪資約136.6萬元、年增13.5萬元、增幅近11%；全體上櫃公司員工人數24.45萬人、年增1.3萬人，平均員工薪資約90.5萬元，不到上市公司的7成，年增也僅5.3%。

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