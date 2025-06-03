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酷澎攜手北市聯醫 提升全民CPR+AED急救力

2025/06/03 05:30

Coupang酷澎邀請台北市立聯合醫院護理師到辦公室辦理急救培訓。 （Coupang酷澎台灣提供）Coupang酷澎邀請台北市立聯合醫院護理師到辦公室辦理急救培訓。 （Coupang酷澎台灣提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕掌握急救技能可在緊急時刻發揮作用，結合定期培訓更能增加施救者信心、進一步挽救寶貴生命。美商Coupang酷澎在全球營運版圖提供令員工安全及安心的工作環境，在台灣建置數十人的專業環境安全衛生團隊，邀請台北市立聯合醫院團隊授予多場CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟電擊去顫器）訓練，鼓勵Coupang酷澎員工能夠在關鍵急難時刻勇敢站出來，協助需要的人及時獲得幫助。

Coupang酷澎台灣環境安全衛生長Dovie Majors表示：「Coupang酷澎積極照護職場安全並響應各級政府提升全民急救量能需求，持續擴充全台Coupang酷澎各辦公室以及物流中心具備充足CPR與AED急救技能受訓者，參與『心動守護者』員工將登錄於台北市衛生局『急救先鋒』系統，增進職場內緊急狀況應變能力，每一位受訓員工也能在自身所處的生活環境中，成為幫助台灣社會的應對極端狀況的中堅力量。」

台北市立聯合醫院護理師在訓練中，進行知識講習、模擬示範與實際操作CPR動作與AED設備，接續由現場三十多名員工分組，假想搭捷運遇到乘客昏倒、外出購物撞見意外發生、醫院看診時其他病患心臟不適等各種日常情境，練習最新版的急救流程「叫叫壓電」，即呼叫患者確認意識、叫喚他人求救、按壓患者胸部刺激心臟，最後則是使用AED電擊去顫。

參與訓練的員工均獲得由台北市衛生局頒發的CPR+AED技能訓練參加證明，與Coupang酷澎「心動守護者」專屬徽章與隨身急救包，搭配定期複訓演練，共同增進生活與工作環境的緊急救護能量。

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