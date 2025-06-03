因為關稅及川普不確定因素籠罩，對經濟的不樂觀，以及對全年貿易成長停滯，甚至衰退的預測，幾乎成為國內外經濟研究機構的共識。（路透資料照）

◎歐陽書劍

「疫情」、「升息」的新訊息，曾在前幾年主導預期心理與金融市場的轉折，但影響經濟的關鍵字，經歷過初起、擴張，以及隱退的不同階段後，都會讓位給新的主流。二○二五年將屆一半，美國政策透過「關稅」與「不確定性」形成的外溢衝擊，還沒有消退跡象；這一波暴起與暴落還未完成，回到趨勢線的時間還要再等。

關稅議題是川普接任美國總統後帶來的新威脅，而不確定性雖總是存在，川普政策卻是其中的新變數。隨著經濟狀況而形成的高低循環，即使只是常態，但二○二五年四月在川普對等關稅戰的號角聲中，全球主要股市經歷的急落與急起，卻甚罕見；金融市場的修復時間雖似短暫，實體經濟卻仍深陷於風暴中。

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世界貿易組織（WTO）四月中旬下調二○二五年國際商品貿易年增率至負○．二％，疫情後頗有起色的各國商品交流再陷入負成長，遠低於去年十月預測的三．○％成長率；美國對超過十％的對等關稅雖然暫緩九十天，但不確定感更盛，既傷經濟，更衝擊貿易。

四月下旬，國際貨幣基金（IMF）發布的世界經濟展望，也將國際商品貿易年增率由一月預測的三．二％，下修至一．七％，不若WTO悲觀，但因距前次預測只有三個月，因此，調整的幅度也算非常可觀。

因為關稅及川普不確定因素籠罩，對經濟的不樂觀，以及對全年貿易成長停滯，甚至衰退的預測，幾乎成為國內外經濟研究機構的共識。在這樣的情況下，上半年的成長，理所當然地成為加重下半年困頓的藉口。

主計總處上週下修二○二五年經濟成長率預測值為三．一○％，主要即是受下半年拖累。除AI與高速運算運用擴大外，美國提高關稅的預期，也帶動提前拉貨潮，主計總處公布二○二五年第一季以美元計價的商品出口年增率達十七．四六％，並預估「二○二五年上半年商品出口二七五七億美元，年增二十二．五五％，下半年動能則轉弱，出口二四二○億美元，年減三．二○％，全年出口年增八．九九％」。

今年下半年出口小於上半年的現象並不常見，過去上市櫃公司每年下半年的營收，也多優於上半年。多數民生用品的消費，起伏較小，吃喝總是有需要；而電腦、冰箱等耐久商品購買後，通常需一段時間才會置換；今年上半年既因關稅稅率提高而提早拉貨，自然阻礙了下半年的大幅成長機會。疫情期間，二○二一、二二年資通訊業業績因遠距生活而大幅成長，二○二三年在疫情後反陷於衰退，就是一個前例。

從長期經濟走勢觀察，每年穩定的成長應是常態，而暴起之後的暴落，也不令人意外。只有走過循環，才能確認新的方向。目前看來，主導經濟、金融起落的關鍵字還未交棒。

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