中火違法發電？ 台電︰台中市府卡機組展延申請

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟及台中巿大肚山改善空汙協會，在台中市議會中庭高呼口號。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊、蘇孟娟、廖家寧／綜合報導〕台中市長盧秀燕在市議會總質詢前，受訪稱「中火」（台中發電廠）有五部燃煤機組沒有地方政府許可，屬於違法發電。對此，監督施政聯盟執行長許心欣說，中火換照權責在中市府，與高雄興達發電廠爭議不同，「盧市長根本搞不清楚狀況」。台電強調，機組均依法使用，依「空污法」在許可處分審查期間操作，市府不處理展延申請，反指控中火機組無照運轉，「台電真的被冤枉了」。

「反對中火無照燒煤，速修空污法！」監督施政聯盟等環團，昨抗議中火二、三、六、七及十號等五部燃煤機組均無有效許可，但卻照樣燒煤發電。許心欣強調，中火五部機組「無照燒煤」，目前台電是依據空氣污染防制法第三十條第三項的「台化條款」操作，而興達發電廠許可證去年九月到期，高雄市府明確表示不會再發許可，機組不准展延即將除役，而台中市府則無作為。

請繼續往下閱讀...

台電指出，尚在申請許可處分展延的中火機組中，二、三號機被原中市府廢止許可處分，但違反「空污法」，因此被環境部（時為環保署）撤銷處分，自二○二○年起至今，仍是展延待審狀態；另六、七、十號等三部機組的許可證，依規定在去年九月提出展延申請，目前同為審查狀態。

若審查尚未完成 可依原證續操作

台電發言人蔡志孟表示，依「空污法」規定，若審查尚未完成，期間內仍可依原證內容繼續操作，合法合規，中市府應將真相講清楚。

台電強調，中火機組是依「空污法」在審查期間依原證內容操作，都是為避免影響台中經濟民生用電需求，台中電廠自二○一九年起發電已不足以供給台中用電，去年台中市用電量是六都第一，台中有近八十億度電力缺口由其他縣市電廠支援。

台電指出，中火「以氣換煤」新燃氣機組計畫，亦遭中市府卡關延宕逾一年，否則中市府發表批評的此刻，中火低碳且低空污的新機組已在運轉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法