兼顧環保、文化 吳誠文︰打造生態科學園區

新竹科學園區管理局昨日舉行新任局長交接典禮，在國科會主委吳誠文（中）監交下，卸任局長陳宗權（左）將印信交給新任局長胡世民（右）。（記者洪友芳攝）

政策將支持創新應用系統的開發 不再僅限於製造業

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會主委吳誠文昨主持新竹科學園區局長交接典禮時指出，竹科不僅是台灣經濟命脈，更影響全台半導體產業鏈，未來科學園區不再僅限於製造業，政策將支持創新應用系統的開發，也將走向生態科學園區，朝低密度開發，兼顧保護環境與文化。

吳誠文指出，科學園區從北部的竹科擴展至中部、南部科學園區，區內與無數區外產業形成強大的半導體產業鏈，從業人口保守估計超過三十萬人；二○二四年科學園區產值已超過四．七兆元，影響台灣經濟與GDP（國內生產毛額）、資本市場交易稅收、國際對台灣半導體產業的關注，甚至連帶影響其他產業的發展。

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吳誠文強調，未來科研政策與科學園區將有所調整，行政院認為與其普發現金給每個人，不如編列預算激發台灣創新力量，往後園區不再侷限於製造業，將擴展至創新應用與服務領域。台灣經濟全球排名第二十五名，已不是經濟小國，而是經濟大國，政府將主動創造內需市場，透過資源投入，促進各行各業的需求端發展。

胡世民接竹科管理局局長

對於胡世民接任竹科管理局局長，吳誠文給他的任務就是將科學園區轉型為生態科學園區，從製造端延伸至應用端與服務端，未來園區規劃也將朝向低密度開發，保護珍貴動植物，維護生態資源。

竹科卸任局長陳宗權將轉赴生技業界發展，接任局長的胡世民從進入竹科管理局擔任公職至今三十六年，也是竹科管理局有史以來從基層爬升局長的第一人，熟諳竹科的他信心十足宣示「我已經準備好了」，將率團隊努力做到快速服務廠商。

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