股匯雙殺 台幣續貶收29.988元

新台幣兌美元昨早盤一度重貶逾一角，午後貶幅收斂，最後收在二十九．九八八元。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股連假後補跌，加上中央銀行喊話查緝外資炒匯奏效，外資賣股後熱錢匯出，使新台幣兌美元早盤一度重貶逾一角、重見三十字頭，午後貶幅收斂，最後收在二十九．九八八元、貶值五．九分，匯價連二黑，成交量爆出二十二．三五五億美元大量。

端午連假期間，美國公布個人消費指數PCE降溫，重啟市場對於聯準會降息預期，加上美國總統川普關稅政策並未因貿易法庭裁定而暫停，川普週末宣布加碼鋼鐵關稅至五十％，美中關係也因稀土再度緊張，使得美元再度跳水。

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匯銀主管表示，央行可能擔心市場再度失序，所以週日晚間緊急發出新聞稿重申穩定新台幣匯率，並示警外資要遵守規範，也呼籲市場評論員、媒體勿以臆測方式評論國內匯市相關議題。

以昨日新台幣走勢來看，央行喊話已發揮作用，外資昨賣股後不敢多做停留，熱錢匯出使新台幣盤中一度重貶逾一角，最低下探三十．○三六元；但出口商滿手美金，匯銀主管表示，在川普關稅政策不確定因素仍多下，出口商現在只要盤中看到合適價位就會進場拋匯，預期新台幣將持續在三十元附近震盪整理，後續除關注美國關稅發展外，本週美國將公布就業數據及歐洲央行利率會議，也將是關切重點。

觀察主要亞幣，根據央行統計，美元指數在連假期間暴跌一．二五％、日圓勁揚一．六四％、新加坡幣升值○．三三％、韓元貶值○．二三％、台幣貶○．二％，人民幣休市。

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