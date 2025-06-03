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勞動基金前4月大虧近2千億

2025/06/03 05:30

台股4月初出現恐慌性重挫，截至四月底勞動基金帳面大虧1990億元、收益率負2.9％。（歐新社資料照）台股4月初出現恐慌性重挫，截至四月底勞動基金帳面大虧1990億元、收益率負2.9％。（歐新社資料照）

4月股災加重虧損 5月台幣驟升恐也不妙

〔記者李靚慧／台北報導〕受美國關稅戰衝擊，台股四月初出現恐慌性重挫，拖累今年來已呈虧損的勞動基金表現，根據勞動基金統計，截至四月底勞動基金帳面大虧一九九○億元、收益率負二．九％；其中攸關勞工分紅的新制勞退基金，至四月底帳面虧損一三○五億元，平均每位勞工虧掉逾萬元。

雖然近期台股跌勢趨緩，但五月起新台幣兌美元大幅走升，一個月升值超過兩元，逾半資產布局海外的勞動基金又面臨帳面匯損壓力，讓五月勞動基金績效蒙上陰影。

勞動部昨公告勞動基金運用績效，截至四月底，整體規模七兆一○三四億元，因全球金融市場四月震盪走跌，四月底評價後收益數負一九九○億元、收益率負二．九％；與三月底帳面虧損六四一億元相較，四月就虧掉一三四九億元。

勞工平均帳面虧損逾萬元

主要基金中，新制勞退基金規模四兆七○八四億元，至四月底收益率負二．七六％，今年來累虧一三○五．四億元，若以有效帳戶一二九二萬戶計算，每位勞工帳面損失一萬一○四元。

舊制勞退基金規模一兆六一九億元，收益率負三．九一％，今年來虧損三五一．五億元；勞保基金規模一兆九九四億元，收益率負三．三一％，前四月虧損三三一．二億元；就保基金規模一七七四億元、收益率○．○六％；勞職保基金規模三七○億元，收益率○．六％。

勞動部勞動基金運用局發言人劉麗茹表示，五月各市場表現比四月稍好，但匯市面臨劇烈震盪，短線上匯率一定對績效造成影響，不過短期劇烈變化不至於影響長期績效，希望外界以平常心面對。整體勞動基金近十多年平均收益率六．○三％，國保基金近十年平均收益率六．四三％，長期投資績效穩健。

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