晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美半導體關稅 中經院估有二劇本

2025/06/03 05:30

中經院院長連賢明表示，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀。（記者徐子苓攝）中經院院長連賢明表示，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀。（記者徐子苓攝）

推測先進製程可能有條件降稅 以鼓勵台廠赴美設廠

〔記者徐子苓／台北報導〕美國政府對半導體進口啟動調查，為半導體課稅鋪路，近期可能公布調查結果。中經院院長連賢明推測，美國可能會對先進製程和成熟製程課不同稅率，對川普來說，若稅率太低，國外廠商可能就沒有誘因赴美設廠，但若稅率太高，可能會傷到本土業者，因此推測川普可能會採取有條件降稅。

至於成熟製程，關鍵在於台灣的稅率和中國差多少，只要稅率低於中國，對台灣反而是好事。連賢明表示，因先進製程廠商具較高的議價力，轉嫁關稅相對容易，在此情況下，若美國課徵越高稅率，反而對本土廠商衝擊越大。

他表示，從川普角度思考，川普希望把稅率拉高、逼廠商赴美設晶圓廠，但這會是非常漫長、耗時數年的過程，因此他要做的不只是祭出高稅率，還要給出誘因；推測川普會把美國廠和台灣廠稅率綁在一起，假設美國先進製程廠下單越多，從台灣進口半導體租稅優惠就越高，藉此鼓勵台灣半導體業者赴美設廠，也鼓勵美國業者向美國廠下單。

對等關稅進入法律戰 未必對台有利

至於美國對等關稅進入法律戰，連賢明認為，因為川普想課徵一定數目的關稅，有可能轉而對特定產業（如半導體業）課徵更多關稅，對台灣不一定有利。

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），五月經季調後的PMI回升二．一個百分點至五十一％，從緊縮轉為擴張。中經院觀察，可能是美國關稅政策前的拉貨潮，但廠商對下半年仍有疑慮。

5月PMI回升至51％ 緊縮轉為擴張

PMI以五十為榮枯線，指數高於五十代表景氣擴張，反之代表緊縮。五項組成指標中，五月經季調後的新增訂單、人力僱用持續緊縮，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升，存貨則持續擴張。

連賢明表示，因四月基期較低，五月PMI較前一月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先悲觀，但也談不上樂觀。中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，生產指數跑得比新增訂單快，代表廠商還在消化庫存、對新訂單有疑慮，而客戶存貨下降速度更快，因此推測五月出現的拉貨潮是廠商為規避關稅而進行供給端的調整，非需求端的拉動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財