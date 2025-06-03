美半導體關稅 中經院估有二劇本

中經院院長連賢明表示，5月PMI相較前一個月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先那麼悲觀。（記者徐子苓攝）

推測先進製程可能有條件降稅 以鼓勵台廠赴美設廠

〔記者徐子苓／台北報導〕美國政府對半導體進口啟動調查，為半導體課稅鋪路，近期可能公布調查結果。中經院院長連賢明推測，美國可能會對先進製程和成熟製程課不同稅率，對川普來說，若稅率太低，國外廠商可能就沒有誘因赴美設廠，但若稅率太高，可能會傷到本土業者，因此推測川普可能會採取有條件降稅。

至於成熟製程，關鍵在於台灣的稅率和中國差多少，只要稅率低於中國，對台灣反而是好事。連賢明表示，因先進製程廠商具較高的議價力，轉嫁關稅相對容易，在此情況下，若美國課徵越高稅率，反而對本土廠商衝擊越大。

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他表示，從川普角度思考，川普希望把稅率拉高、逼廠商赴美設晶圓廠，但這會是非常漫長、耗時數年的過程，因此他要做的不只是祭出高稅率，還要給出誘因；推測川普會把美國廠和台灣廠稅率綁在一起，假設美國先進製程廠下單越多，從台灣進口半導體租稅優惠就越高，藉此鼓勵台灣半導體業者赴美設廠，也鼓勵美國業者向美國廠下單。

對等關稅進入法律戰 未必對台有利

至於美國對等關稅進入法律戰，連賢明認為，因為川普想課徵一定數目的關稅，有可能轉而對特定產業（如半導體業）課徵更多關稅，對台灣不一定有利。

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），五月經季調後的PMI回升二．一個百分點至五十一％，從緊縮轉為擴張。中經院觀察，可能是美國關稅政策前的拉貨潮，但廠商對下半年仍有疑慮。

5月PMI回升至51％ 緊縮轉為擴張

PMI以五十為榮枯線，指數高於五十代表景氣擴張，反之代表緊縮。五項組成指標中，五月經季調後的新增訂單、人力僱用持續緊縮，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升，存貨則持續擴張。

連賢明表示，因四月基期較低，五月PMI較前一月有所改善，顯示廠商在決策上沒有原先悲觀，但也談不上樂觀。中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，生產指數跑得比新增訂單快，代表廠商還在消化庫存、對新訂單有疑慮，而客戶存貨下降速度更快，因此推測五月出現的拉貨潮是廠商為規避關稅而進行供給端的調整，非需求端的拉動。

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