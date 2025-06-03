美現囤貨潮？法新社踢爆中國輿論戰

中國官媒仍對美國進行輿論戰，大量報導稱「美國民眾啟動囤貨潮」；專家指出，這些報導是北京當局在背後下指導棋。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中代表五月十二日在瑞士日內瓦會晤後同意貿易戰暫時休兵，但法新社報導，中國官媒仍在對美國進行輿論戰，大量報導稱「美國民眾啟動囤貨潮」；專家指出，這些報導是北京當局在背後下指導棋。

用黑五購物舊影片創作假訊息

報導指出，在中國抖音、微博等社群平台上，大量假訊息正在加劇反美情緒。社群平台一段影片聲稱，大量驚慌失措的美國消費者正在搶購中國品牌電視機，吸引數百萬的觀看次數；但事實上這是二○一八年的舊影片，顯示的是美國超市「黑色星期五」的購物場面。

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除了社群平台，觀察者網、澎湃新聞、中國日報網等官媒也不乏「關稅在即，美國人開始瘋狂囤貨，搶購中國品牌電視機」為標題的報導。例如，中國日報網五月三日轉載官媒中國新聞網的報導，題為「關稅牆擋不住『中國購』，美國人『打飛的』來華購物」，報導引述一名美國消費者稱，「不少美國消費者拖著空行李箱來到中國，直到塞得滿滿當當才心滿意足地離開」。

法新社指出，這些美國人飛往中國購買中國商品、美國人因貿易戰排隊囤貨的說法並無事實根據，而且可能破壞本來就很脆弱的美中休戰。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國全球研究中心主任莫塔（Andrew Mertha）指出，這些說法幾乎肯定是由政府操縱的，這些說法能幫助中國公眾輿論與政府戰略保持一致，表明「美國已感受到貿易戰的痛苦、中國必須堅持下去」的立場。

人在芝加哥的中國籍博主Vivian Wei說：「很多中國朋友問我：『美國沒有雞蛋了嗎？那裡很不安全嗎？人們是不是都在搶購？你們囤東西了嗎？』有些人甚至建議不要來美國旅遊、留學。」Wei實際走訪芝加哥幾家超市後，發現貨架上商品滿滿，美國消費者看起來並未急著囤貨。

專家指出，隨著美中貿易談判的繼續，這些假訊息不太可能消散。莫塔說：「我相信，這些言論將繼續存在，並隨著中國政府談判地位的變化而不斷變化。」

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