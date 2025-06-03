中反悔釋出稀土 美中談判觸礁

美國財政部長貝森特週日表示，與中國的談判陷入僵局，因為北京當局扣住原本同意釋出的稀土。圖為內蒙古包頭市白雲鄂博稀土礦區。（美聯社資料照）

美財長、白宮經濟會議主席透露 川習近期將電話溝通

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前不滿中國違反美中在瑞士日內瓦達成的初步協議，並稱「做好人將到此為止」。美國財政部長貝森特週日表示，與中國的談判陷入僵局，因為北京當局扣住原本同意釋出的稀土，而稀土對全球工業供應鏈至關緊要。不過，他強調，川普與中國國家主席習近平很快就會通電話。

貝森特在CBS節目「面對國家」的訪問中表示，中國確實扣住日內瓦初步協議中同意釋出的一些稀土，究竟是體制出了問題，還是故意這麼做，要等川普和習近平談過後才知道，相信很快就會有「川習」通電話的安排。

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《華爾街日報》日前引述多名知情人士透露，美中代表五月十二日達成初步協議，關鍵是北京當局願意在稀土礦產上讓步，當時美國談判人員向中國副總理何立峰要求恢復稀土出口，美方則願意暫停關稅九十天，何立峰在與貝森特及美國貿易代表葛里爾談判的最後幾個小時同意美方的要求；但報導說，在日內瓦會談後，北京當局在核准稀土出口許可上仍動作緩慢。

白宮國家經濟會議主席哈塞特週日接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」訪問時也說，預計川普和習近平最快在本週就貿易問題通話，但隨後又說川習通話尚未安排或最後敲定。

中方稱 美新增多項歧視性限制

針對美方的批評，中國商務部週一表示，中方嚴格落實日內瓦經貿會談共識，但美方新增多項對中國歧視性限制措施，不斷挑起新經濟摩擦，加劇雙方經濟關係的不確定性，若美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續採取措施，維護自身正當權益。

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