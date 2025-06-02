〈財經週報-投資觀點〉市場過度憂慮美債及美元指數風險

資料來源！Bloomberg

■陳泓睿

今年3月以來美元指數出現了明顯的回檔，時序進入4月，美國總統川普在4月2日正式宣告「對等關稅政策」的稅率後，美元指數更出現暴跌，同時市場上也開始出現一種言論，指稱美國政府今年6月有6.5兆美元債務將到期，恐有違約風險云云，再加上5月16日盤後，信評公司穆迪摘除了美國AAA的信評以及5月21日美國新公債標售不如預期，更給市場添加了幾分恐慌。但現下看似疲弱的美元指數其實存在市場誤判的可能。

美債6月有6.5兆美元到期？這是假消息

先闢謠，所謂「美國政府今年6月有6.5兆美元債務到期」這是假消息，照美國財政部公布的數據真相是「2025年美國政府有9.2兆債務到期要借新還舊，其中有6.5兆會在今年1~6月發生」，以目前觀之，6月份需要到期再融資的金額約2兆美元，所以美國不會有債務違約的風險；至於穆迪降評一事，三大信評中另外兩家早就已經調降過美國的信評，可是美國到現在仍活得好好的，可見這消息根本不足為懼，這些消息也根本不該是使美元指數走跌的主因。

請繼續往下閱讀...

考慮到美元指數中歐元的權重超過50%，筆者認為今年3月以來偏弱的美元純粹是反映烏俄和談及停戰看到曙光進而使歐元暴力反彈而已，目前這個對美元指數的利空應該已經反映完畢；更長線則要回到川普的關稅政策上，過去四十年來我們聽到的都是「雙赤字」 － 美國政府財政赤字+美國對外貿易赤字 － 長期將削弱美元的價值，那麼現在川普一方面大舉拉高關稅增加政府收入去控制財政赤字，另一方面又迫使貿易對手想辦法削減貿易赤字，我們先不論這樣做3、5年後會產生什麼後果，至少未來1到2年美國雙赤字問題將會得到改善，然後「雙赤字」改善了美元指數卻大跌特跌？這從根本邏輯來看是不是有什麼誤會？

美公債標售不如預期 只是短期需求不振

綜上所述，美國新發行公債近期拍賣不佳應該只是短期的需求不振，川普的關稅政策在一定程度上應該會強化國際美元的地位，投資人切勿因市場的傳言而誤判未來的走向。

（作者為永豐金證券商品行銷部策略分析師）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法