〈財經週報-投資趨勢〉全球變局下的高股息投資新思維

投資高股息ETF時，不僅應關注殖利率，更要審視成分股基本面與長期獲利能力。（中央社資料照）

■江明鴻

2025年全球經濟政治格局正面臨四大關鍵變局：川普政府推行的對等關稅政策、新台幣升值超過10%、全球利率進入下行週期，以及AI產業從概念炒作邁向實質獲利檢驗期。這些變化重塑了台股投資邏輯，使高股息投資策略面臨根本性轉變。高股息投資已非傳統「買進持有」模式，而需更靈活的動態資產配置與精準產業輪動，同時關注企業長期獲利能力與經營韌性。

全球政經結構四大變局 產業間、企業間分化加劇

川普推動對等關稅致台股重挫近10%，凸顯全球變局對台灣市場的衝擊。然而，台灣上市櫃公司營收創新高，展現產業韌性，在全球供應鏈重組下迎來新機遇。中國對美訂單轉向台灣，主要集中在半導體、電子零組件、IC設計等領域，受益者多為具技術門檻與供應鏈整合能力的企業。

請繼續往下閱讀...

新台幣升值進一步加劇產業分化。對出口依存度高的電子零組件與光學產業，匯率變動直接影響獲利；但對內需與原物料進口比重較高的產業，匯率升值反而帶來成本紅利，提升毛利率，刺激消費與內需表現。

金融業因本土市場為主，受關稅影響較小，且受惠於利差變化與財富管理業務成長，主要金控展現穩定配息能力。隨數位轉型效益顯現，金融業獲利與配息穩定性有望提升。內需消費類股受惠於台幣升值帶來的成本優勢與通膨趨緩，波動性較低，適合作為高股息投資組合的基礎配置。

全球利率下行週期為高股息資產帶來相對吸引力。隨美國聯準會開始降息，投資者對收益型資產需求將提升，有利高股息股票表現。

科技產業中的半導體與AI相關企業，憑藉技術壁壘與全球供應鏈整合能力，展現強大現金流生成能力。AI產業邁向實質獲利檢驗期，能將AI技術轉化為實際營收與獲利的企業將脫穎而出。台積電（2330）、聯發科（2454）與緯穎（6669）等企業，即使面臨匯率與關稅壓力，仍維持穩健獲利能力與股息政策。

企業韌性成關鍵 基本面與長期獲利成重要指標

全球變局下，產業表現出現明顯分化，為高股息投資者提供精準配置機會。傳統高股息投資往往過度關注表面殖利率，而忽視企業基本面與長期獲利能力。企業韌性成為投資成功關鍵，股東權益報酬率（ROE）是衡量企業韌性的重要指標。高ROE企業通常擁有較強競爭優勢、更靈活定價能力與穩健現金流，即使面臨關稅與匯率壓力，仍能維持穩定獲利與股息。相反，ROE低但殖利率高的企業，往往透過高配息率或動用資本公積維持表面吸引力，一旦外部環境惡化，配息能力將迅速惡化。

選擇高股息ETF時，不應僅關注殖利率，更應審視成分股基本面與長期獲利能力。高股息ETF設計應重視成分股獲利穩定性與配息政策可持續性，透過多重財務指標篩選，確保成分股不僅提供穩定現金流，更具備應對全球變局的韌性。

高股息投資也要動態管理與精準配置

全球四大變局下，投資者應把握全球趨勢，動態調整產業配置。根據經濟週期與政策變化，不同產業表現有顯著差異。投資者應在科技、金融與內需三大領域間進行動態調整，增加受益於全球趨勢的產業配置比重，同時關注企業韌性，精準篩選高股息標的，優先關注具長期競爭優勢與穩健獲利能力的企業。

2025年台股高股息投資已進入精準選股新時代。全球經濟不確定性增加環境下，更要識別具長期配息能力的優質企業，避開殖利率陷阱，實現穩健長期報酬。

透過核心衛星策略，以優質高股息ETF作為核心提供基礎現金流，搭配精選成長型個股增強整體報酬潛力，同時保留適當流動性、關注企業基本面與長期競爭力，把握市場波動帶來的低點布局機會，將是高股息投資者在2025年及未來取得成功的關鍵。

（作者為FT臺灣永續高息ETF(00961)基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法