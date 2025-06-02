〈財經週報-國際市場展望〉生成式AI驅動結構性成長 短期震盪不改中長期風險資產配置主軸

2025年AI資本支出不變，短線修正將為中期重設部位創造條件。（路透）

■黃耀德

2025年5月全球市場進入利率高原期與企業資本支出加速期並行的轉換階段。在通膨降速趨緩、聯準會（Fed）延後降息預期升溫、地緣政治干擾未解的背景下，全球資金輪動出現新跡象。美股與AI產業表現自高檔回落，但具備中長期成長潛能的產業鏈估值逐步進入再評價區間，為資產配置提供重設機會。

市場總體回顧：美股震盪回檔 歐洲維持強勢 亞股續分化

截至5月23日，S&P500指數年初以來下跌1.34%，Nasdaq指數下跌2.97%，反映利率預期重新定價、估值壓力與短期獲利了結的資金調整。儘管生成式AI相關個股基本面無虞，但高基期下短線修正壓力仍存。

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歐洲主要市場續強，德國DAX指數上漲18.69%，西班牙IBEX35上漲21.64%，STOXX50亦有8.79%的漲幅，主因在於企業獲利上修與通膨放緩。亞股則由韓國KOSPI（+10.21%）與印度SENSEX（+5.15%）領漲，反觀滬深300與台灣加權指數分別下跌2.16%與6.51%。

台股觀察：科技回檔壓力大 但基本面未見轉弱

台灣加權指數今年以來下跌6.5%，相較於其他亞股相對疲弱。主要壓力來自半導體與AI概念股回調，包括CoWoS產能供給受限、AI伺服器拉貨遞延，以及晶片股評價過高回落等短期技術性因素。但從結構觀察，油電燃氣（+12.0%）、運輸（+8.4%）與觀光（+1.9%）產業表現穩健，顯示內需與政策驅動資金進駐。即便電子類股回檔，封測與網通需求並未萎縮，且海外AI資本支出如微軟、亞馬遜、Meta皆上修2025年設備支出目標，將對台系供應鏈下半年營收形成支撐。

產業評估：資金聚焦資本支出 與實體應用產業鏈

根據彭博統計，截至5月23日，S&P 500中表現最強的五大產業依序為：1.地面運輸；2.黃金與貴金屬；3.重型電機設備；4.礦業股；5.無線電信服務。

這些產業具備共通特徵：高現金流、高資本支出與政策驅動（包括基礎建設、AI電力與運輸升級）。而表現最弱者集中於消費與防禦性產業，如日常用品、醫療設備與REITs，反映利率高企壓抑估值修復。

投資人明顯將資金自長期估值支撐不足板塊轉向高營收能見度領域，AI伺服器、水冷散熱、電力基建、網路晶片成為次世代基礎設施核心主軸。

宏觀環境與政策評價：降息時點推遲但非轉向 資金風險偏好穩定

美國4月CPI年增3.4%，核心CPI為3.6%，聯準會目前維持政策利率在5.25~5.5%不變，並強調需觀察更多「確信性通膨下行」數據。FedWatch顯示，市場對9月降息的預期仍為主流，但全年降息次數已下修至1~2碼，顯示寬鬆預期持續後延。市場目前處於「中性偏保守」的調整階段，並未反映全面性經濟衰退風險。

投資建議與前瞻：調整期建立中長期核心部位

在短期震盪與估值消化期間，我們維持以下幾項投資建議：1.區域配置：美股為首選市場，台股作為AI與高端製造的戰略延伸。歐股選擇性參與評價修復機會；中國維持低配；2.產業配置：聚焦AI應用層（資料中心、工業機器人、自駕車）、高效能運算設備與電力系統升級板塊。減碼純利率敏感型資產與中低成長消費股；3.資產配置：黃金與部分商品類股可提供資產配置的抗波動來源，股債配置維持中性，避免過度擴大現金部位。

總結來看，2025年AI資本支出與企業獲利升溫趨勢不變，短線修正將為中期重設部位創造條件，關鍵在於聚焦具備EPS成長與資本支出延續性的產業。

（作者為聯邦投信股票投資部基金經理人）

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