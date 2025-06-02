〈財經週報-台股盤勢解析〉留意下半年潛在風險 高檔可適度減碼

美國對半導體晶片課徵還是未知數，投資氣氛轉趨觀望。建議投資人在高檔時適度減碼，等待低檔長多機會。（彭博）

■陳茹婷

台股近來走勢轉為高檔震盪，在指數逐漸回升至川普宣布對等關稅時的位置附近後，因與美國關稅協商結果仍未定，美國針對半導體晶片課徵的關稅稅率也還是未知數，投資氣氛轉趨觀望。短線因90天關稅豁免期的急單效應，加上美元走弱推動外資匯入，有助於提升台股買盤，股市低檔有撐，但下半年仍可能因關稅導致經濟衰退疑慮再起、若美元走弱可能使財報出現匯損等因素而回檔整理，建議投資人保持耐心，在高檔時適度減碼，等待低檔布局2026~2027年的長多機會。

美元走弱推動外資匯入 台股低檔有撐

2025年上半年，美國展現出相對強勁的內需韌性，特別是在耐久財訂單與企業投資支出方面呈現回升跡象。然而，整體經濟成長依舊高度仰賴消費支出，結構性依賴消費的問題並未獲得根本改善。製造業雖自谷底回升，但受限於全球供應鏈重組與關稅政策不確定性，復甦幅度有限，空洞化問題仍為川普政府欲解決的關鍵。

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就業市場維持穩健，失業率處於低檔，惟新增職缺多為低附加價值與非全職職位，顯示勞動參與結構性問題猶存。面對貿易與財政雙赤字問題，川普2.0政策延續其強硬貿易主張，透過高關稅與談判策略意圖壓低貿易逆差與強化財政紀律，並以稅改手段短期刺激消費，中期改善財政結構。在美中脫鉤趨勢加速之際，美國加快推進供應鏈重組與製造業回流至本土與墨西哥、東南亞等地，帶動FDI成長與就業需求，對中長期產業安全具有正面影響。

高檔減碼 保留部分現金增持未來標的

在關稅豁免期間，美國企業積極拉貨，且投資人預估關稅有望在協商後降低，減輕對美國經濟與通膨的影響，近期美股震盪走高，有助於提升台股表現。進入2025下半年後，第三至第四季仍潛藏關稅戰升級為科技戰、政策效果遞減、全球供給過剩與流動性風險上升等不利因素，台股在8月份公布第二季財報時，亦可能因美元走弱導致獲利不如預期，將使大盤回檔壓力增加。因此，短期內宜配置具防禦性與穩定現金流資產的企業，並對第三季以後的潛在市場風險保持高度警覺，建議可在高檔時適度減碼，保留部分現金與回檔時增持未來看好的標的。

強勢乙方及在美設廠 下半年選股方向

除了持續看好成長潛力高、規格持續升級的企業，因應關稅戰與貿易戰的不確定性，下半年的選股方向大致可分為以下四類：第一類是具有強勢乙方（美國為甲方）特性，亦即市佔率近乎獨佔、毛利高的企業，或是有能力去美國設廠的公司；第二類同樣是具備強勢乙方特性，但是其產業屬於重污染產業，為美國所不喜但又一定需要使用其產品的企業；第三類是已經在美國設廠，受到關稅影響低甚至可望因此擴展市佔率的企業；第四類為非強勢乙方，但是產業同樣是高污染產業，或技術能力強大/可以搶佔中國市佔率的企業。（作者為野村優質基金經理人）

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