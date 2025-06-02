〈財經週報-熱門族群〉輝達GB200添材火 BBU概念股輪番點火

輝達GB200伺服器第二季量產，BBU概念股上週股價強勢。 （資料照）

記者歐宇祥／專題報導

上週市場等待輝達（NVIDIA）公告財報、加上預期輝達GB200伺服器第二季量產，AI伺服器供應鏈蠢蠢欲動，BBU（電池備援電力模組）概念股上週股價表現不俗，電池模組股王AES-KY（6781）股價強勢，四個營業日漲幅近11%，重返千金股行列；順達（3211）、新盛力（4931）近期表現較為平緩，不過週線仍收紅，較大盤強勢。

資料中心建置著重電源供應與備援電力，輝達從GB200伺服器開始導入BBU，產業界預期未來新建的資料中心將擴大採用BBU，尤其高階與AI伺服器耗電量增加、需求更大；研調預期，明（2026）年BBU在高階AI伺服器的滲透率將達3成，將帶動供應鏈營運成長。

請繼續往下閱讀...

AES-KY主力產品為BBU與LEV（輕型電動載具電池），其中BBU營收比重已佔過半，AES-KY今年第一季獲利年增79%，每股稅後盈餘（EPS）9.7元，前4月累計營收為47.4億元、年增55%，因今年BBU出貨料將強於去年，營運有望維持成長。

順達目前仍以IT產品佔營收比重大宗，不過近年持續耕耘儲能、LEV電池等非IT領域，今年第一季也因非IT營收比重提升、使毛利率達到15.9%，季增與年增都逾4個百分點。該公司日前預估，今年非IT營收比重有望達到3至4成，BBU有望佔總體營收的10%。

新盛力Q1獲利 年增3.5倍

新盛力第一季獲利年增3.5倍，表現不俗。董事長張中秋指出，未來仍以電池備援系統成長動能較強，不過將追求各產品線營收比重均衡；唯新盛力近日當沖熱度始終不減，至5月28日已連續4個交易日當沖成交佔比超過7成，並遭列注意股票，宜留意後續股價波動。

新盛力#輝達# BBU〈/span

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法