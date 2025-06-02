〈財經週報-弱勢美元〉金價看多不變 建議逢低布局黃金資產

銀行業認為黃金多頭格局未變，投資人可留意逢低布局機會。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

國際金融機構持續上修2025年金價預測

國際金價在4月22日一度攀上每英兩3,500.05美元的歷史新高後，5月出現拉回整理，5月15日最低曾回落至季線附近的3,123美元，但整體仍處於高檔區間震盪。包括台灣銀行、第一銀行與華南銀行對金價後市均持續看多，認為黃金多頭格局未變，建議投資人可留意逢低布局機會。

台銀指出，美國總統川普上任後推出的新貿易政策，加劇全球經濟不確定性，推升避險資金湧入黃金市場，成為金價不斷創高的主要動力。然而，隨著美中雙方互相減免關稅，市場風險偏好回升，短線出現獲利調節壓力，導致金價震盪拉回。儘管如此，地緣政治風險仍在，包括美國關稅談判、烏俄衝突及美伊核協議等變數，將使避險需求持續支撐金價。

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地緣政治風險仍在 避險需求支撐金價

華銀則強調，中國人民銀行自去年11月起，已連續6個月擴大黃金儲備，顯示官方資產配置中對黃金的重視；同時，美元貶值亦推升以美元計價的金價表現。近期台幣升值亦放大金價波動幅度，但截至5月27日，金價已回升至每英兩3,325美元，顯示市場支撐力道仍在。

華銀指出，川普的貿易政策與全球通膨前景仍不明朗，未來避險需求仍有支撐，加上聯準會（Fed）下半年可能重啟降息，對無息資產如黃金將具激勵作用，因此黃金仍具上漲空間。

一銀也認為，雖然近期美中貿易談判進展稍有緩解，聯準會暫緩降息亦對金價造成壓抑，但在政策風險與全球央行持續增持黃金的雙重支撐下，黃金仍具長線投資價值，預估2025年金價走勢不看淡。

短期金價受壓抑 仍具長線投資價值

3家公股銀行一致指出，未來須密切觀察美國政策動向、全球貨幣政策調整，以及地緣政治風險的變化，對金價仍將形成關鍵影響。華銀指出，黃金價格目前屬歷史高檔區，投資波動風險較大，較適合積極型投資人，若為降低整體投資組合波動風險的避險需求，則穩健投資者亦可將黃金納入投組。

基本上，投資人佈局黃金相關標的有黃金存摺、黃金基金及黃金ETF。若單純以黃金價格為追蹤標準，建議以投資黃金ETF或黃金存摺為主。由於一般黃金基金是投資相關從事金礦業務公司的股票，因此基金淨值與黃金價格不全然連動，也會受到股市的影響。

台銀建議，黃金為平衡資產配置之重要工具之一，長期持有可降低投資組合的波動度並提高收益，投資人依不同投資屬性，可利用國際黃金市場震盪整理時，採黃金撲滿或分批方式買入黃金存摺、實體小金條或金幣，增持黃金部位分散風險，鞏固資產之穩定性及收益性。

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