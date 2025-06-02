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〈財經週報-弱勢美元〉台幣升破30元大關 專家：升值預期仍在

2025/06/02 05:30

學者認為，在對等關稅談判暫緩期屆滿前，台幣可能觸及28元價位。（彭博）學者認為，在對等關稅談判暫緩期屆滿前，台幣可能觸及28元價位。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

新台幣過去10年表現新台幣過去10年表現

新台幣兌美元匯率在5月初歷經一波「暴力升值」後，5月26日再度突破30元關卡。台灣經濟研究院院長張建一指出，市場對台幣升值的預期仍在，但5月初出口商恐慌性拋匯導致的「踩踏效應」應不會重演。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，在7月9日對等關稅談判暫緩期屆滿前，台幣將維持偏升走勢，甚至可能觸及28元價位。

張建一表示，回顧過去10年新台幣匯率走勢，大致在28元至33元區間震盪，2021年因聯準會量化寬鬆（QE）與台商資金回流，台幣曾升破28元、觸及27字頭，但當時升勢緩慢，企業有時間因應；反觀此次僅兩日即升值近2元，壽險業者幾乎措手不及。

分散風險 建議企業收受多元貨幣

對於後續匯率走勢，張建一指出，關鍵仍在於美元走勢與外資資金流向；而美元的未來，某種程度上取決於川普，因其充滿不確定性，使得市場對美元信心不足。不過，他也強調，美元的霸權地位不會就此動搖。

針對企業因應匯率風險，張建一提出兩點建議，一是調整報價與收款幣別策略，過去企業就算只有35%出口至美國，其餘65%為歐洲或其他地區，因習慣採用美元報價，多收受美元，建議企業應考慮接受歐元、日圓等多元貨幣，以分散風險。另，避免匯率波動下的短線操作，若美元未來出現快速走貶，企業不應急於拋匯，而應採取分批操作策略，以免賣在匯率谷底，造成損失。

學者：台幣校正回歸 不排除重見28價位

李鎮宇則表示，5月初台幣連續兩日暴力升值，嚴格來說是由好幾個事件疊加的市場「鬼故事合集」，包括海湖莊園協議、美國關稅談判要求亞幣升值等。就現實層面而言，台灣、韓國與日本匯率不完全可控，根本無法像印度、越南與中國等國納入談判。

儘管近日台幣走勢已經回穩，但市場對於台幣升值預期仍然存在。他認為，這波升勢可視為對過去2、3年貶值走勢的「校正回歸」，不排除在30元升破後，重見28、29字頭。

李鎮宇並指出，過去兩年台灣出口屢創新高，但台幣卻呈貶值，甚至在今年前4月美元已顯轉弱之際，台幣仍按兵不動，這與台灣投資人及機構法人資金大量流向美國市場有關。而今因川普政策增添不確定性，市場對美債與美元信心下滑，資金開始回流，加上對等關稅暫緩期間出口商提前出貨，帶動出口表現強勁，他預估，台幣升勢恐將延續至7月9日談判結束、出口動能放緩之後才可能降溫。

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