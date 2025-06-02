〈財經週報-弱勢美元〉外幣資產配置 專家建議分散布局3標的

小資族善用銀行換匯優利專案，可降低成本，又可提高資產配置的績效。（中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

近來新台幣對美元大幅升值，新台幣甚至升破30元，「便宜美元」雖讓不少民眾心動搶便宜，但劇烈的波動仍擔心匯兌風險。投資專家建議，小資族是否兌換外幣仍以「需求」為首要考量，選擇自己使用需求較高的幣別，搭配匯率走勢進行配置，同時善用各銀行提供的換匯優利專案，既可降低成本，又可提高資產配置的績效。

針對近期外匯市場波動加劇，特別是在美國利率政策變動、地緣政治緊張與全球資金流動劇烈的背景下，兆豐銀行建議投資人應著重風險分散，避免將資金集中於單一貨幣或市場，透過多元化配置來對抗匯率風險。

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匯率波動劇烈 建議分批進場或定期定額換匯

兆豐銀建議小資族的外幣資產，可分散布局在「外幣存款或定存」、「債券」及「股權型基金」，但避免一次性投入大量資金，即使是辦理外幣存款，也建議採取「分批進場」或「定期定額換匯」策略，以降低匯率波動帶來的影響。

至於債券投資，現階段建議優先考慮短天期或多幣別債券，或可考慮配置含避險機制的多幣別債券基金，以分散單一匯率風險。股權型基金則優先選擇具備匯率避險設計或全球分散配置的產品，例如「全球型基金」、「多資產基金」，或已設有匯率避險機制的基金，以降低外匯波動對淨值的影響。

凱基銀行理財規劃部建議，小資族盡量選擇波動度可控的已開發國家貨幣，及個人外匯使用需求度較高的幣別為主，現階段外匯配置強調利差優勢、互補平衡與政策題材，建議為「50%美金、25%歐元及25%日幣」，是進可攻退可守的部位組合。

不少民眾雖然看到日前台幣強升，有意進場「撿便宜」，卻又害怕仍不是最佳時機。銀行業者認為，儘管近期市場上「去美元化」的討論日增，但考量美元在全球貿易和金融體系中的主導地位依然穩固，美元仍為主要全球儲備貨幣，建議小資族可依照個人實質需求，酌量配置美元資產。短線上台幣兌美元匯率已升至2字頭，分批適量進場，時點已較第一季為優。

利用低門檻換匯服務 降低交易成本

對於短線美元的表現，中國信託銀行認為，觀察疫情過後美國基準利率在0~0.25%時，美元指數在90仍獲支撐，反觀今年降息後仍高達3.5%。因此，預期2025年第二季美元指數回到100以上，但長期而言，中信銀仍維持美元指數中長期偏弱的看法。

凱基銀行提醒，小資族應善用銀行線上便捷、低門檻的換匯服務，例如自行設定匯率到價通知，或透過定期定額換匯，掌握最佳換匯時點，同時搭配銀行的「換匯優利活動」，凱基銀目前提供1週年息8.88%的利息收益。

純網銀連線銀行（LINE Bank）建議，小資族選擇手續費便宜數倍、讓利高的純網銀，且可以24小時交易，將可在外幣布局的過程中省下大筆成本。

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