〈財經週報-時事求是〉關稅戰中的新台幣強弱轉折

判斷新台幣的未來升降方向，應觀察新台幣對美元、新台幣有效匯率指數及美元指數之間的互動。（資料照）

■魏錫賓

美國總統川普在4月初提出高於預期的對等關稅稅率，隨後雖暫緩90天做為談判期，但國際美元仍繼續振盪走低，而原本與美元指數同樣低盪的新台幣有效匯率指數，反令人意外地在5月初竄升。新台幣在國際貨幣間的強弱，從「順美元」，轉變為「逆美元」，這現象的持續性，將是判斷匯率升降的關鍵。

美元指數是美元相對歐元等國際上其他6個主要貨幣的匯率，按設定的權數（歐元占比57.6%、日圓13.6%、英鎊11.9%、加幣9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%）加權計算而來，可以觀察國際資金在主要貨幣間的流動情形；另外，國際清算銀行（BIS）編製有各幣別的有效匯率指數，是以貿易對手國間的貿易量加權計算出來，譬如新台幣有效匯指數即是計算新台幣相對於台灣主要貿易對手國貨幣的匯率。指數提高，代表升值；下降，則為貶值。

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觀察過去30年的資料可以發現，新台幣有效匯率的走勢，雖未和國際美元亦步亦趨，但方向大致相似，譬如在2001至2010年間，美元指數走貶之時，新台幣有效匯率相對弱勢，而從2011年底至2015年間美元指數展現強勢時，新台幣有效匯率也走升。

由美元指數與新台幣有效匯率之間的相關性，可以推測二者有密切的連結；觀察過去的資料，新台幣與美元的匯率，的確維持在一定的區間。1995年至2010年間，1美元兌新台幣的金額約是在30至35元；2011年之後，則多在30元上下波動，且大多處在28至34元之間。中央銀行過去為維持新台幣相對美元匯率的動態穩定，形成了二者相對於其他貨幣升貶的近乎同步效果，這一現象，可以看成是「順美元」的時代。

5月初，新台幣相對美元連續2天都升值3%以上，但美元指數並未大幅波動，比較像是新台幣趕上歐元等其他貨幣近幾個月對美元的升值。若從國際貿易、經濟狀況來看，新台幣向其他貨幣靠攏，走出「逆美元」的方向，應也算是合理化的調整。

過去新台幣有效匯率指數與美元指數的走勢相似，新台幣因為貼近美元，因此相對美元之外的其他貨幣，傾向跟著國際美元的強弱而變，只是波動幅度稍小。近幾年來，因為外在環境改變，匯率和貿易基本面不完全貼合，美國更重視匯率干預，央行的態度有些不同，只要外匯市場不過度振盪，儘量不進場調節，因此，當美元走弱，新台幣有效匯率也常有走強現象。

「順美元」或「逆美元」的堅持，會得出不同的新台幣走勢，背後的理由頗有差異；因此，猜測新台幣的未來方向，最好同時觀察新台幣對美元、新台幣有效匯率指數，及美元指數之間的互動，比較有機會發現強弱的轉折點，而接下來，尤其要仔細觀察，看看5月初的匯率大振盪，是央行匯率政策的轉變，或只是管理匯率策略的轉變。

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